TTS sostiene la foresta amazzonica

TTS, azienda che da oltre trenta anni produce attrezzature per la pulizia professionale Made in Italy, utilizzate in più di 80 paesi al mondo, ha da sempre a cuore l’eco-sostenibilità della propria produzione e la salvaguardia delle risorse naturali.

L’azienda ha ora iniziato un programma di compensazione a lungo termine che permette di assorbire interamente le emissioni legate alla produzione annuale dei carrelli Magic: un gesto concreto a sostegno di importanti progetti di gestione ambientale responsabile che non consente solo l’assorbimento di innumerevoli tonnellate di CO 2 ma contribuisce anche a salvaguardare ecosistemi a rischio, proteggere la biodiversità e tutelare il lavoro delle comunità locali.

Nel 2020 TTS ha scelto di sostenere la buona gestione della foresta amazzonica, aiutando la comunità AmazonBai che se ne prende cura.L’Arcipelago di Bailique ospita questa comunità composta da circa 13.000 persone che vivono in perfetto equilibrio con l’ambiente, rispettando i cicli naturali della foresta e raccogliendone i frutti.. In particolare, AmazonBai coltiva la palma di açaí, una specie autoctona le cui bacche rappresentano molto più di una semplice fonte di sostentamento per la popolazione: il ricavato della loro commercializzazione assicura infatti la creazione continua di posti di lavoro e sostiene l’istruzione delle nuove generazioni.

L’impegno di AmazonBai si scontra però con i cambiamenti climatici, la progressiva erosione del terreno e gli incendi per l’espansione delle coltivazioni intensive e dei terreni da pascolo che anno dopo anno stanno devastando un patrimonio naturale di inestimabile valore.