SOS CAM 2.0: l’evento riservato ai produttori e dealer

AFIDAMP (Associazione fabbricanti italiani, distributori attrezzature , macchine, prodotti per la pulizia professionale) ospiterà presso la sua sede di Milano un evento dedicato ai produttori e ai dealer che si terrà martedì 3 dicembre 2019 dalle 9.30 alle 13 in cui Punto 3 presenterà la nuova versione del software SOS CAM 2.0.

Ad oggi sono presenti nella libreria del software SOS CAM quasi 600 prodotti, attrezzature e macchinari, tra i quali le imprese di pulizia e i progettisti che redigono progetti tecnici per le gare di appalto possono scegliere per creare il proprio servizio a basso impatto ambientale e presentarlo nelle gare conformi ai CAM. Inoltre possono scaricare direttamente la documentazione richiesta nelle gare d’appalto (schede tecniche, schede di sicurezza, attestati di certificazione) e questo rende più veloce la preparazione dell’offerta.

Perché partecipare all’evento

Dal 2016 il Codice degli Appalti prevede che le gare siano aggiudicate non solo in base al criterio economicamente più vantaggioso, ma anche in base a criteri ambientali. L’applicazione dei CAM è obbligatoria per le imprese di pulizia che partecipano ai bandi. Per un produttore di prodotti, attrezzature e macchinari essere presente su SOS CAM significa arrivare direttamente ai propri clienti; esserne assente invece rappresenta un rischio. Le potenzialità commerciali del software nella versione 2.0 sono ampliate perchè non opererà più “solo” nell’ambito ospedaliero, bensì in tutti gli ambiti del cleaning professionale: civile, rotabile, impianti, stazioni, porti e aeroporti.