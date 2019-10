SOS CAM 2.0: i programmi degli eventi di lancio

Saranno la Regione Liguria e la Regione Veneto a intervenire ai due eventi di lancio della nuova versione aggiornata e completa del software SOS CAM, in qualità di best practice di Green Public Procurement (GPP) a livello nazionale. Online i programmi completi.

Perchè partecipare

Punto 3, che ha ideato e sviluppato il software SOS CAM, presenterà la nuova versione 2.0 in due eventi, riservati esclusivamente alle imprese di pulizia, ai progettisti e alle stazioni appaltanti, che saranno anche una occasione di aggiornamento sulle importanti novità normative degli ultimi mesi, dopo l’approvazione del decreto cosiddetto “Sblocca Cantieri” e sul prossimo aggiornamento dei CAM del servizio di pulizia.

Chi partecipa agli eventi avrà la possibilità di testare le nuove funzionalità del software grazie a 3 mesi di licenza gratuiti. Gli eventi saranno anche occasione di scoprire le principali soluzioni del cleaning professionale coerenti ai CAM.

Attraverso la partecipazione della Regione Liguria e della Regione Veneto saranno analizzati gli strumenti operativi e le attività che sono stati messi in campo per consentire alle stazioni appaltanti di applicare i CAM e di monitorarne gli impatti in termini ambientali ed economici. L’occasione sarà anche finalizzata ad analizzare le difficoltà che le stazioni appaltanti incontrano per adempiere agli obblighi sanciti dall’art. 34 del Codice dei Contratti e per individuare il miglior operatore economico anche in termini di applicazione dei CAM.

Milano, 5 novembre 2019

c/o Hotel Ramada Plaza

Via Stamira d’Ancona, 27

Scarica il programma

Firenze, 20 novembre 2019

c/o Grand Hotel Adriatico

Via Maso Finiguerra, 9

Scarica il programma

Entrambi gli eventi sono organizzati in collaborazione con Arco Chimica, Cartiere Carrara, ISC, Miele, Vileda Professional. Gsa è media partner.