Rekeep spa aderisce ad ANIP-Confindustria e Confindustria Servizi HCFS

Rekeep spa ha aderito ufficialmente ad ANIP-Confindustria (Associazione nazionale imprese di pulizia e servizi integrati) e contestualmente a Confindustria Servizi HCFS, la federazione confindustriale che riunisce le più importanti imprese nel mondo dei servizi in Italia.

Prestigiosa realtà internazionale con base a Bologna attiva nel campo dei servizi a supporto di edifici, persone e città, Rekeep conta oltre 11mila addetti ed un fatturato nel 2019 pari a circa 700 milioni di euro.

“Siamo orgogliosi di questo ingresso – spiega Lorenzo Mattioli, presidente di Confindustria Servizi HCFS – segno che in questi anni l’associazione ha svolto con impegno il proprio ruolo, diventando un punto di riferimento per la rappresentanza del settore, divenuto interlocutore in tutti i livelli istituzionali. L’ingresso di Rekeep nel perimetro confindustriale rappresenta solo l’inizio di un percorso che porterà i servizi a ricoprire un ruolo sempre più strategico nel Paese ancor più adesso, alle prese con una ripartenza della quale saremo protagonisti”.