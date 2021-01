Reflexx sceglie l’agenzia “copiaincolla” per sua comunicazione

Reflexx ha scelto copiaincolla. L’agenzia creativa con sede a Mantova è il nuovo hub digital per le attività di comunicazione del brand leader nella vendita su scala nazionale ed estera di guanti in nitrile, lattice, polietilene e vinile, monouso o riutilizzabili. L’azienda distribuisce i propri prodotti in moltissimi ambiti di lavoro, tra cui settori divenuti di cruciale importanza in seguito all’emergenza pandemica.

Proprio in un anno in cui i dispositivi di protezione professionale svolgono un ruolo primario nella vita di tutti i giorni, Reflexx ha deciso di affidarsi a copiaincolla per comunicare il proprio posizionamento all’interno del mercato in cui opera: essere il fornitore di prodotti per uso professionale in grado di offrire la massima protezione e prestazione con una grande attenzione alla costanza qualitativa del prodotto, valore fondamentale nelle produzioni di massa.

L’agenzia curerà la comunicazione digital nella sua interezza, dai contenuti veicolati sul sito web alla loro ottimizzazione sui motori di ricerca, mediante una campagna digital strutturata (campagna adwords, ottimizzazione SEO, dem) con l’obiettivo di accrescere la notorietà e l’impatto del marchio nel mercato B2B.

I contenuti social, veicolati attraverso la pagina Linkedin e il profilo Twitter del brand, saranno declinati in base al canale di destinazione e al target di riferimento. Una campagna digital a 360 gradi, uno sguardo ampio e strategico sulla comunicazione online dell’azienda, che conferma copiaincolla al fianco di una realtà in prima linea nella produzione di dispositivi di protezione innovativi, resistenti e sicuri.