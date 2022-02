Pulizia meccanizzata dei mezzi di trasporto? Fimap ha la soluzione

I mezzi di trasporto vengono attraversati ogni giorno da un flusso continuo di persone che condividono lo stesso piccolo spazio.Le condizioni di sporco derivate dall’alta affluenza di persone richiederebbero una pulizia meccanica, più affidabile e profonda, ma lo spazio ristretto rischia talvolta di far prevalere la pulizia manuale, più incostante nei risultati, oltre che più lenta.

D’altra parte, c’è da considerare che per non interferire con le normali attività e tutelare la continuità del servizio di trasporto, la pulizia deve essere rapida ed efficace e, per esserlo, è necessario avvalersi di attrezzature adeguate alle caratteristiche specifiche di questi particolari ambienti.

La proposta di Fimap

L’aspirapolvere FV-CART e la macchina orbitale Orbitizer di Fimap sono prodotti ideali in questo settore per la loro eccezionale trasportabilità, data dal design e dall’alimentazione a batteria. Entrambi i modelli infatti sono progettati per lavorare dove lo spazio per muoversi è poco e ingombrato, ed è quindi necessaria una certa flessibilità per raggiungere i punti difficili. L’alimentazione a batteria invece garantisce spostamenti senza vincoli e, trattandosi di una batteria al litio, la ricarica può essere eseguita anche parzialmente in qualsiasi momento, così FV-CART e Orbitizer risultano praticamente sempre disponibili.

FV-CART e Orbitizer viste più da vicino

FV-CART è un aspirapolvere trolley che può essere comodamente trasportato ovunque. Le ruote saliscale permettono di cambiare ambiente facilmente anche in presenza di gradini e conferiscono un’ottima stabilità.

All’interno di un veicolo, con FV-CART si può passare dall’aspirazione dei pavimenti a quella di sedili, piccole superfici, vani e cappelliere, fino alle fessure e ai punti più nascosti, durante lo stesso intervento, grazie alla varietà di bocchette e accessori optional. Tra questi ultimi, si può richiedere il filtro Hepa, indicato per filtrare le polveri sottili e restituire nell’ambiente aria pulita.

Orbitizer è una macchina orbitale perfetta per aree piccole e ingombrate. È adatta a qualsiasi pavimento, incluso il linoleum, PVC e tessili, basta cambiare il tipo di pad associato. Riesce a pulire sotto ai sedili, fino agli angoli, lungo i bordi e persino i gradini, sia sul piano orizzontale che verticale. Lo snodo permette di aggirare con facilità gli ingombri e gli arredi presenti e di lavare accuratamente anche gli spazi più angusti come le toilette. Orbitizer garantisce un’azione pulente intensa grazie alla potenza delle 3800 oscillazioni al minuto, generate dal movimento orbitale. L’efficacia meccanica consente di pulire in profondità con ridotti consumi di acqua e chimico, che vengono solo nebulizzati all’occorrenza dall’operatore. Di conseguenza l’asciugatura risulta molto rapida, e il veicolo può essere nuovamente disponibile in poco tempo.

FFM, l’importanza di monitorare il pulito

Oltre a migliorare considerevolmente la qualità e l’affidabilità dei risultati, FV-CART e Orbitizer permettono di tracciare gli interventi di pulizia con il sistema FFM – Fimap Fleet Management. La tracciabilità offre importanti vantaggi. Da un lato, poter consultare in tempo reale la posizione ed eventuali anomalie aumenta il controllo, perché si può verificare la corrispondenza dello svolgimento con quanto pianificato e prendere provvedimenti in modo tempestivo in caso di necessità. Dall’altro, conoscere l’effettiva durata degli interventi consente di migliorare la pianificazione, realizzando programmi sulla base di dati reali e non approssimativi, migliorando di conseguenza produttività e risultati. Infine, la registrazione dell’attività permette di documentare gli interventi di pulizia eseguiti, una funzione utile in modo particolare in caso di appalti, quando viene richiesta una reportistica dettagliata sull’esecuzione del progetto di pulizia.