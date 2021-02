Nuovi CAM per i servizi di pulizia e sanificazione: webinar il 9 marzo

Martedì 9 marzo

ore: 10-12.30

Il webinar è rivolto a: dealer, enti pubblici, produttori e imprese, associazioni di categoria

Evento a pagamento – Registrazione online

Obiettivi del webinar

Il webinar, organizzato da Punto 3 in collaborazione con GSA news, mira a presentare le prime linee guida sui CAM per i servizi di pulizia e sanificazione, finalizzate a trasferire ai partecipanti le indicazioni operative necessarie ad attuare le recenti novità introdotte con Decreto del Ministro dell’Ambiente del 29 Gennaio 2021.

Le linee guida, rilasciate in esclusiva ai partecipanti hanno lo scopo di fornire supporto interpretativo e tecnico a chi sarà chiamato ad applicare i nuovi CAM, mettendo in evidenza le novità per i produttori, per i dealer, per le imprese di pulizia e per le stazioni appaltanti in coerenza con gli obblighi previsti dall’art. 34 del Codice dei Contratti Pubblici e i contenuti della Legge di conversione del Decreto Semplificazioni.

A chi si rivolge

Il seminario online si rivolge alle funzioni strategiche in materia di appalti pubblici presenti all’interno delle aziende produttrici, dei dealer, delle imprese di pulizia e della Pubbliche Amministrazioni.

Costi

Il costo di iscrizione al webinar è pari ad euro 100 + IVA.

Vantaggi

I partecipanti al webinar riceveranno in via esclusiva il documento “Linee Guida per l’applicazione dei nuovi CAM per i servizi di pulizia e sanificazione”.

Programma

10.00 Introduzione ai lavori – Paolo Fabbri

10.15/11.45 Relazione tecnica – Cesare Buffone, Stefano Secco, Martina Ferrara

Presentazione delle linee Guida sui nuovi CAM per i servizi di pulizia e sanificazione e analisi dei contenuti del DM 29 Gennaio 2021

11.45 Relazione tecnica – Paolo Fabbri

Gli strumenti per applicare i nuovi CAM per i servizi di pulizia e sanificazione

12.00-12.30 Domande e risposte

Come partecipare

Richiedere l’iscrizione a questo link.

Successivamente alla conferma di partecipazione, verrà inviata una email con le istruzioni per il pagamento, che dovrà essere effettuato entro giovedì 4 marzo 2021.