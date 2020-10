Nasce la nuova Afidamp

E’ ufficiale la fusione per incorporazione di AfidampCOM e AfidampFED in Afidamp a formare un unico organismo associativo per il mondo del cleaning professionale

E’ stato firmato oggi, 8 ottobre, l’atto di fusione che vede la nascita della nuova Afidamp, Associazione Fabbricanti e Fornitori Italiani Attrezzature Macchine Prodotti e Servizi per la Pulizia. Un organismo compatto che rappresenta il mondo del cleaning professionale a tutto tondo, incorporando nella già esistente AFIDAMP, AfidampCOM e AfidampFED.

Il progetto, che il mondo Afidamp accarezzava da tempo e che vede la luce in un momento storico particolarmente complesso per l’economia internazionale e per il mondo industriale, scaturisce dalla volontà di allineamento con l’evoluzione del mercato e con le trasformazioni istituzionali, sociali ed economiche in atto.

Gli obiettivi sono, in primo luogo, una valorizzazione e una rappresentanza maggiormente incisiva di un settore, quello delle pulizie professionali, che ha dimostrato, in questi mesi come non mai, la propria rilevanza a livello nazionale. Secondariamente il bisogno delle singole associazioni di confluire in una struttura più ampia e organica che funga da migliore veicolo dei valori e degli interessi degli associati.

L’operazione soddisfa anche ragioni di ordine funzionale e operativo, quali una migliore razionalizzazione dei costi, oltre a vantaggi sulla ottimizzazione della gestione delle risorse e dei flussi economico-finanziari. La fusione avrà per effetto la costituzione di un unico Consiglio Direttivo composto dalle due componenti fondative di Afidamp: fabbricanti e distributori. L’assemblea di mandato si svolgerà il prossimo 28 ottobre.

Il Presidente Giuseppe Riello ha dichiarato: “Oggi si realizza in modo completo un piano strategico volto a fare di Afidamp un’associazione di filiera nel senso più ampio del termine. Infatti si conclude oggi un delicato processo di trasformazione di Afidamp iniziato con la realizzazione della partnership con l’associazione americana Issa e continuato poi con l’apertura a nuove tipologie di associati e a nuove categorie merceologiche. Sono sicuro che il futuro ci riserba grandi soddisfazioni”.

Foto: da sinistra Roberto Galli, Virna Re, Giuseppe Riello

Fonte: Comunicato stampa