Lucart vince il Premio Innovazione SMAU

Il 12 ottobre scorso, nell’ambito di SMAU Milano, Lucart ha ricevuto il Premio Innovazione SMAU, riconoscimento riservato alle imprese che, in diversi settori industriali, vogliono avviare attività di sviluppo di prodotto e di processo per portare sul mercato la vera innovazione. L’obiettivo del progetto è stato lo sviluppo di una tecnologia in grado di rilevare in tempo reale, elaborare e restituire i dati relativi al processo di fabbricazione della carta. La filiera cartaria ha infatti specificità tali da non poter essere misurate con i prodotti disponibili sul mercato. Lucart, con l’aiuto della start up Crossnova, ha quindi realizzato il primo strumento informatico per supervisionare una cartiera in modo digitale e automatizzato.

Massimiliano Bartolozzi, Chief Information Officer di Lucart, ha così commentato: “Abbiamo voluto realizzare una piattaforma aperta che oggi è in grado di rilevare tutta una serie di dati sulle macchine per ottimizzare consumi energetici, performance, scarti, ma che domani potrà essere implementata con Intelligenza Artificiale, Machine Learning e Predictive Analytics”.

I benefici

Fino a questo momento le macchine da carta non erano provviste di line-monitoring. L’innovativo sistema consente di ottimizzare i costi di produzione, ridurre i colli di bottiglia e i fermi macchina non pianificati, con benefici anche sull’ambiente. Permette anche di concentrare i migliori operatori su problematiche specifiche e agire in maniera mirata sulla formazione. Inoltre, favorisce un maggior controllo sui consumi energetici, un allineamento qualitativo e più collaborazione tra le sedi. Si crea infatti un metodo di analisi replicabile e standardizzato per le diverse realtà del Gruppo che lavorano con macchinari differenti per tipologie e prestazioni.

Verso la creazione di una filiera “intelligente”

Nel 2022, la piattaforma verrà implementata con strumenti per l’analisi e l’ottimizzazione delle materie prime. Lo strumento è infatti aperto e consente possibili espansioni: la scelta di partnership con una startup innovativa già esperta di tecnologie open-source ha inoltre azzerato i tempi di re-skilling di risorse interne ed ha portato tecnologie fresche e moderne all’interno del gruppo, che ha così potuto beneficiare di training-on-the-job. Il prossimo obiettivo sarà rendere – anche grazie all’utilizzo di Intelligenza Artificiale, Machine Learning e Predictive Analytics – tutto il processo ‘intelligente’. Questo rappresenta per Lucart il futuro del vantaggio competitivo aziendale.

Nella foto Massimiliano Bartolozzi