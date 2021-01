La Lucente SpA ha una nuova governance

La Lucente SpA , una delle principali realtà del settore del Global Service, nata nel lontano 1922 si rinnova: alla vigilia delle celebrazioni del centenario, ecco la nuova governance trasparente ed efficiente.

L’assemblea dei soci ha presentato il piano delle attività per il 2021 ed eletto la nuova governance. Digitalizzazione per una gestione più efficiente di quello che si annuncia come l’anno decisivo per la ripartenza del Paese; messa a frutto delle lezioni apprese durante la pandemia per fronteggiare meglio le future emergenze; ricambio generazionale in tutti i settori dell’azienda, con un programma di sviluppo completamente orientato alla sostenibilità e all’economia circolare. Sono solo alcune delle sfide che caratterizzano la Programmazione 2021 de La Lucente SpA, illustrata dal neo amministratore delegato Angelo Volpe.

La nuova dirigenza

A decorrere dal 19.01.2021 si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione della Società, composto da:

Avv. Pierluigi Mantini : Presidente

: Presidente Angelo Volpe : Amministratore Delegato

: Amministratore Delegato Saverio Francesco Ressa: Consigliere

Al rinnovato Organo Amministrativo il compito di traghettare l’azienda verso il 2022, con la celebrazione del prestigioso traguardo delle 100 candeline, nel solco tracciato da una storia imprenditoriale vincente, ma con lo sguardo sempre rivolto alle sfide future. Il neo Presidente Avv. Mantini avvocato, è professore di diritto amministrativo presso il Politecnico di Milano ed è attualmente Consigliere giuridico presso la Presidenza del Consiglio e presso il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti.