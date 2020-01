L’ Amsterdam Innovation Award celebra la sua 13 edizione a Interclean Amsterdam 2020

Uno dei modi migliori per ottenere un riconoscimento per i propri risultati nel settore della pulizia e dell’igiene professionale è aggiudicarsi il premio Amsterdam Innovation Award. Si tratta di una vera e propria celebrazione delle tecnologie più avanzate nel settore della pulizia professionale, un evento saliente che indica alle aziende la direzione futura dell’industria.

L’InnovationLAB ritorna alla fiera Interclean Amsterdam

Al centro delle attività relative all’Amsterdam Innovation Award durante la fiera Interclean Amsterdam 2020 vi sarà la piattaforma InnovationLAB. Dopo il successo del 2018, l’InnovationLAB presenterà ancora una volta tutti i prodotti nominati e farà da sfondo alla cerimonia di premiazione.

“L’innovazione è il fulcro di ogni edizione Interclean. Siamo molto lieti, quindi, di poter presentare nuovamente l’InnovationLAB,” ha dichiarato Rob den Hertog, Director Professional Cleaning del centro congressi RAI. “Ci sono pervenuti numerosi commenti positivi sulla piattaforma; siamo pronti a presentare tantissime novità nel 2020. L’InnovationLAB è la piattaforma su cui le aziende possono trovare approfondimenti utili relativi al futuro dell’industria della pulizia e dell’igiene professionale.”

Il premio Amsterdam Innovation Award è solo uno degli eventi che si tengono nell’InnovationLAB. La piattaforma ospiterà anche il Facility Inspiration Event, l’Interclean Hackathon, lo Zero Waste Dome e la Robot Arena, oltre a diversi seminari e workshop pensati per offrire ai partecipanti una chiara visione per il futuro delle loro organizzazioni.

Nuovi eventi in arrivo all’InnovationLAB nel 2020

Il Facility Inspiration Event, una nuova aggiunta alla fiera Interclean Amsterdam 2020, offrirà un nuovo focus per i professionisti presenti. L’evento si svolgerà durante i tre giorni della fiera (da martedì 12 a giovedì 14 maggio) e offrirà discussioni più approfondite sulle opportunità create nel settore dal rapido sviluppo tecnologico.L’altro nuovo evento in programma all’InnovationLAB nel 2020 sarà l’Interclean Hackathon, progettato per favorire l’accelerazione della digitalizzazione.

Ritornano lo Zero Waste Dome e la Robot Arena

L’InnovationLAB presenterà anche sezioni già note, tra cui lo Zero Waste Dome e la Robot Arena. Lo Zero Waste Dome sarà un ampliamento della precedente edizione del Zero Waste LAB: i partecipanti potranno fare la conoscenza con le start-up più interessanti che operano nel campo della sostenibilità. Ancora una volta la Robot Arena presenterà le ultime novità in fatto di pulizia automatizzata con diversi robot messi alla prova.

Non vi è alcun dubbio che l’InnovationLAB sarà, come è già stato in passato, una delle aree più popolari e discusse di Interclean Amsterdam.

Interclean Amsterdam 2020 si svolgerà dal 12 al 15 maggio 2020 presso il centro congressi RAI Amsterdam.

https://www.intercleanshow.com/amsterdam/