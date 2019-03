Interclean Istanbul, appuntamento con igiene e salute

Ad aprile Interclean Istanbul 2019 ospiterà la prima Conferenza Regionale Mena sull’healthcare.

C’è grande attesa e molta curiosità intorno alla fiera Interclean Istanbul 2019, in calendario nella città del Bosforo, presso il Centro Congressi, dal 10 al 12 aprile prossimi. Si tratta della terza edizione, che secondo le stime attirerà 3.500 visitatori interessati alle proposte commerciali di 100 espositori provenienti da Turchia, Europa sud-orientale, Russia, Nord Africa e Medio Oriente. Tra i visitatori pre-registrati si trovano professionisti provenienti da tutta l’area Mena (Middle East and North Africa) e oltre: un centinaio i paesi rappresentati, a conferma della centralità di Istanbul come hub per l’area mediorientale e nordafricana.

Ricco anche il calendario convegnistico organizzato a margine.

A proposito: tra i “save the date” da non mancare, si segnala quello della “Conferenza Regionale Mena sulla sanità”: si tratta di una “première” nell’area Mena, che fa seguito al successo del primo International Healthcare Cleaning Forum svoltosi a Interclean Amsterdam nel 2018: sarà un’importante occasione di aggiornamento, arricchimento culturale, scambio di conoscenze e punti di vista, creazione e consolidamento di una rete di relazioni.Tra i relatori già confermati vi sono il professor Didier Pittet, Hanan Balkhy, Elias Tannous e Ermira Tartari. Molto atteso l’intevernto del Vice Ministro della Salute turco, la professoressa Emine Alp.



Facendo seguito al grande successo avuto ad Interclean Amsterdam 2018, quest’anno avrà luogo per la prima volta anche ad Istanbul Zero Waste, grande opportunità per sensibilizzare il mercato riguardo i temi dell’economia circolare, che con il seminario Zero Waste Lab mostrerà alle aziende come poter drasticamente ridurre il proprio impatto sull’ambiente.

Il Mobility Management giocherà un ruolo fondamentale nel futuro dell’industria, ecco perchè gli è stato dedicato un intero padiglione della fiera, all’interno del quale sarà possibile comprendere meglio come l’E-cleaning trasformerà per sempre il modo in cui lavoriamo.

https://www.intercleanshow.com/en/istanbul