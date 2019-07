Incremento del 3% nel 2018 per il mercato della pulizia professionale

Con un fatturato complessivo di 1.780.529.716 €, il settore del cleaning professionale mostra un comparto sano, in crescita sia in Italia, sia all’estero. Un trend positivo, confermato dall’annuale indagine di AfidampFAB, l’Associazione Fabbricanti Italiani Macchine, Prodotti e Attrezzi per la Pulizia Professionale e l’Igiene degli ambienti, che rappresenta a livello nazionale la filiera delle aziende che fabbricano prodotti per la pulizia professionale.

Si conferma quindi il benessere del settore anche nel 2018, a riconferma di quanto già registrato nelle precedenti edizioni dell’indagine. In particolare grazie alla forte crescita di fatturato dei produttori di prodotti chimici, il comparto che registra i risultati migliori, con un +7%. In aumento anche il settore dei produttori di macchine (+6%), di carta (+5%) e di fibre/panni (+5%). Rimane sostanzialmente stabile il settore attrezzature (+0,4%), mentre mostrano un calo il comparto altri prodotti (-10%), che include dispenser per sapone e diffusori deodoranti, asciugamani elettrici/aria calda, batterie e caricabatteria, spazzole e dischi trascinatori, prodotti non classificabili. In calo anche accessori e ricambi macchine (-11%). Dati che riportano ai valori del 2016, dato che entrambi questi settori avevano registrato una crescita a doppia cifra nell’indagine dello scorso anno.

I dati dell’indagine confermano in ogni caso l’andamento positivo che aveva visto l’intero settore in ripresa già nel biennio precedente, con una crescita, nel 2016-2017 del 5%. In particolare il mercato italiano fa registrare, nel 2018 una crescita del 3% rispetto all’anno precedente e un fatturato globale di 848.685.612 €. Stessa percentuale di crescita, 3%, per l’esportazione con un fatturato totale di 931.844.105 €.

Nel complesso un mondo di imprese, attive in tutti i settori del cleaning, che dimostrano di cavalcare il mercato, generando lavoro e business sia a livello domestico, sia a livello internazionale.

DATI GLOBALI

Composizione percentuale del fatturato totale:

le macchine , in termini di fatturato, rappresentano il 33% del totale produzione, con 146.367 €

, in termini di fatturato, rappresentano il 33% del totale produzione, con 146.367 € i prodotti chimici il 12%, con 223.027.561 €

il 12%, con 223.027.561 € le attrezzature il 4%, con 71.087.917 €

il 4%, con 71.087.917 € la carta , destinata all’uso professionale, il 34% con 601.374.704 €

, destinata all’uso professionale, il 34% con 601.374.704 € fibre e panni il 2% con 31.760.807 €

il 2% con 31.760.807 € accessori e ricambi macchine il 5%, con 87.161.454 €

il 5%, con 87.161.454 € altri prodotti il 10% con 181.970.906 €

https://www.afidamp.it