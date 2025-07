“I-Walk” di i-Team Global è il “Product of the Year 2025”

Trionfa a ISSA Pulire i-walk di I-Team Global . Quest’anno ha inoltre debittato la “People’s Choice Mention” e il pubblico non ha avuto dubbi: a conquistare i visitatori è stato Hy-genio di Hygenia, premiato con questa nuova e prestigiosa menzione speciale.

Applausi, innovazione e un tocco di futuro hanno caratterizzato la cerimonia di premiazione del “Product of the Year” alla fiera ISSA PULIRE 2025, andata in scena nella gremita Sala Roma del Padiglione 8 di Rho Fieramilano. A trionfare è stato “I-Walk” di i-Team Global, che si è aggiudicato l’ambito riconoscimento come miglior prodotto dell’anno nel settore del cleaning professionale.

I-Walk: la nuova frontiera della pulizia professionale intelligente Il premio più atteso del settore, che ogni due anni celebra l’eccellenza tecnologica e l’innovazione nella pulizia professionale, quest’anno ha puntato i riflettori su I-Walk, un co-bot compatto e intelligente, progettato per lavorare in perfetta sinergia con l’i-mop XL. Facile da utilizzare, sostenibile ed estremamente efficiente, rappresenta una vera e propria rivoluzione nella gestione operativa. Automatizza i compiti ripetitivi, liberando l’operatore per concentrarsi su quei dettagli che fanno davvero la differenza. Bastano meno di 60 secondi per attivarlo, ottimizzando tempo e risorse. Grazie alla combinazione tra co-botizzazione e le elevate prestazioni di pulizia dell’i-mop, I-Walk garantisce risultati eccellenti riducendo l’uso di acqua e detergenti fino al 70% rispetto alla pulizia manuale. Inoltre, la tecnologia di aspirazione avanzata lascia il pavimento quasi immediatamente asciutto, contribuendo a prevenire scivolamenti e cadute. Un alleato concreto che migliora la qualità del lavoro degli operatori, rendendo le attività quotidiane più semplici, sicure ed efficaci.

https://www.i-teamglobal.com/

Hy-Genio: il mop intelligente scelto dal pubblico in fiera Per la prima volta, ISSA PULIRE ha dato voce al pubblico con la nuova “People’s Choice Mention”, un riconoscimento speciale assegnato direttamente dai visitatori della fiera. E la preferenza è andata a Hy-genio di Hygenia, sistema integrato di pulizia pensato per ottimizzare ogni fase dell’attività professionale. Un prodotto che ha conquistato per la sua capacità di ridurre sprechi, minimizzare i tempi morti e aumentare la sicurezza per l’operatore, portando efficienza e innovazione tangibile nel lavoro quotidiano. Hy-Genio è un sistema di pulizia innovativo che trasforma il tradizionale mop in uno strumento smart. Grazie a un componente hardware integrato e a un algoritmo dedicato, è in grado di monitorare e registrare l’attività di pulizia, fornendo dati in tempo reale per analisi avanzate e modelli predittivi. La trasmissione delle informazioni avviene tramite rete Wi-Fi, garantendo velocità e sicurezza nel trasferimento dei dati. Le informazioni raccolte vengono successivamente elaborate e analizzate per generare report dettagliati e statistiche personalizzate per il committente.

www.hygenia.it

Oltre i vincitori: uno sguardo ai finalisti Al di là dei prodotti premiati, vale la pena soffermarsi anche sugli altri tre finalisti in gara, che si distinguono per le loro soluzioni innovative. In ciascuno di questi casi emergono con forza elementi comuni come il contenuto tecnologico, la semplicità d’uso e la praticità operativa, segni distintivi di una progettazione attenta alle reali esigenze dei professionisti del settore.

DRYFT di MotorScrubber: la rivoluzione britannica nella pulizia professionale Dopo tre anni di ricerca e sviluppo e con il supporto di ben nove brevetti internazionali, nasce DRYFT, la nuova macchina per la pulizia firmata MotorScrubber, destinata a ridefinire gli standard del settore. Progettata e prodotta a Sheffield, nel cuore industriale dell’Inghilterra, DRYFT unisce efficienza, innovazione e qualità costruttiva in un’unica soluzione professionale. Il cuore tecnologico della macchina è la sua testina curva brevettata, dotata di bordi smussati per raggiungere agevolmente anche angoli e perimetri. Con una potenza di lavaggio di 4200 giri al minuto, DRYFT è in grado di affrontare con la stessa efficacia superfici lisce e pavimentazioni irregolari, garantendo una pulizia profonda in ogni contesto. Ma non è solo la potenza a fare la differenza: il movimento a S della macchina consente di coprire 160 centimetri in una sola passata, raddoppiando la produttività e riducendo fino al 75% la distanza percorsa dall’operatore. La testina ultrasottile, spessa appena 50 mm, permette inoltre di pulire agevolmente sotto mobili e arredi fissi, dove le tradizionali macchine non arrivano. A completamento c’è il telaio SPYDR, progettato per garantire una pressione costante della spazzola e del tergivetro anche su superfici non perfettamente piane. Il risultato è una performance omogenea su tutta la larghezza di lavoro, dal primo all’ultimo centimetro.

www.dryft-world.com

Makita PS001G: la lucidatrice cordless che unisce potenza e versatilità Pensata per rispondere alle esigenze dei professionisti più esigenti, PS001G è la nuova lucidatrice e pulitrice a batteria da 40V firmata Makita SpA, progettata per garantire alte prestazioni nella manutenzione delle superfici. Potente, maneggevole ed estremamente versatile, questa macchina si propone come un alleato indispensabile in contesti industriali, nautici e dell’edilizia, dove pulizia e finitura sono aspetti cruciali. Il design ergonomico della PS001G assicura un utilizzo confortevole anche durante sessioni prolungate di lavoro, mentre la struttura compatta e ben bilanciata ne facilita la gestione in ogni situazione. Grazie all’alimentazione a batteria, la macchina elimina ogni vincolo legato ai cavi, offrendo una libertà di movimento ideale per operare anche in spazi ristretti o complessi. Tra i punti di forza principali, spiccano l’elevata efficienza operativa, la versatilità d’impiego e la facilità d’uso, che la rendono uno strumento adatto a numerose applicazioni professionali. Una soluzione cordless che coniuga autonomia, precisione e potenza, all’insegna della praticità.

www.makita.it

Efficienza professionale in formato compatto: ecco ZACO X1000 Con il nuovo ZACO X1000, Robovox Distributions punta a colmare il vuoto tra i piccoli robot domestici e le costose soluzioni industriali, offrendo una macchina compatta, accessibile e sorprendentemente efficiente per la pulizia professionale. Progettato per operare in spazi fino a 2000 m², questo dispositivo si distingue per la sua capacità di coniugare dimensioni ridotte con prestazioni elevate. Destinato a rivoluzionare la gestione della pulizia in ambienti come hotel, uffici, ospedali e spazi commerciali, il ZACO X1000 non richiede configurazioni complesse né infrastrutture dedicate. Con una struttura di soli 38×38×38 cm, il robot si muove in modo discreto, ma con una resa operativa che può raggiungere i 250 m² all’ora. La sua autonomia, compresa tra le 4 e le 6 ore, consente cicli di lavoro estesi, mentre il capiente serbatoio da 3 litri riduce al minimo la necessità di interventi manuali di svuotamento. Grazie al sistema Plug & Play, il dispositivo è pronto all’uso sin da subito, rendendo semplice l’integrazione anche nei contesti meno tecnologici. Con una copertura media di pulizia tra i 700 e i 1000 m² per sessione, ZACO X1000 rappresenta una nuova categoria di robot professionali: smart, compatti e accessibili, senza rinunciare all’efficienza.

zaco-tech.com

I premi assegnati e i finalisti selezionati raccontano una chiara tendenza: l’innovazione nel settore delle macchine professionali passa inevitabilmente attraverso la tecnologia intelligente, l’ergonomia e la praticità d’uso. Questi riconoscimenti, dunque, non solo celebrano l’eccellenza, ma indicano anche la direzione futura di un mercato in continua evoluzione. Il messaggio è chiaro: il futuro del cleaning professionale è già tracciato.