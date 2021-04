Icefor e il progetto Re.Wind

La storia aziendale di Icefor SPA dura da oltre 40 anni ed è sempre stata caratterizzata da una forte carica innovativa, che si concretizza nella continua ricerca di soluzioni tecniche e tecnologiche che permettono di dare valore aggiunto ai propri processi e prodotti. Un know how aziendale che si evolve e che dedica grande attenzione alla qualità del prodotto e della sua sostenibilità sociale ed ambientale.

Icefor ha compiuto un ulteriore passo in direzione dell’ecosostenibilità e dell’economia circolare, con l’introduzione di un film estensibile nuovo nella veste e nei contenuti. Con l’avvio del progetto Re.Wind, infatti, il film proveniente dalle merci in ingresso non viene più destinato a rifiuto, ma grazie a un processo di riciclo F2F (Film to Film) viene rigenerato fino ad ottenere nuove bobine di materiale 100% riciclato, pronte per un nuovo ciclo di vita.