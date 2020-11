I vincitori del Premio EMAS Ecolabel 2020

L’ Ecolabel UE è il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE) che contraddistingue prodotti e servizi che pur garantendo elevati standard prestazionali sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita.

Il Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit e l’ISPRA, anche quest’anno particolarmente difficile hanno inteso dare riconoscimento e visibilità alle organizzazioni certificate premiando quelle che hanno meglio interpretato ed applicato i principi ispiratori dello schema EMAS e del marchio Ecolabel UE.

La cerimonia di premiazione si è svolta oggi 24 novembre in diretta streaming e ha visto la partecipazione del Ministro dell’Ambiente del Territorio e del Mare, Sergio Costa che ha, tra l’altro, ricordato come “nella legge di Stabilità prossima da approvarsi ho voluto un articolo, il 135, che mette 10 milioni per anno, quindi 30 milioni per i tre anni della Legge, per spingere la certificazione ambientale volontaria perché a livello territoriale sia appetitosa in modo che chi se ne beneficia possa avere dei benefit che siano green, e che rientrino nell’immaginario collettivo del cittadino per l’affidabilità che si dà a queste organizzazioni, a queste produzioni o servizi”.

I vincitori del premio nel nostro settore sono stati:

TTS cleaning per la migliore campagna pubblicità e marketing

Falpi e Sutter per la migliore innovazione progettuale. Menzione per Arco Chimica.

Markas per la migliore dichiarazione ambientale.

Ricordiamo che la prestazione ambientale è valutata su base scientifica analizzando gli impatti ambientali più significativi durante l’intero ciclo di vita del prodotto o del servizio, tenendo anche conto della durata della vita media dei prodotti e della loro riutilizzabilità/riciclabilità e della riduzione degli imballaggi e del loro contenuto di materiale riciclato.