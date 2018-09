Forum Pulire finalista agli European Cleaning & Hygiene Awards 2018

Forum Pulire 2018, appuntamento imperdibile per gli operatori del cleaning professionale, che avrà luogo all’Unicredit Pavillion di Milano (piazza Gae Aulenti) il 10 e 11 ottobre prossimi, con il patrocinio della Commissione Europea e della Regione Lombardia si è aggiudicato la finale degli European Cleaning & Hygiene Awards 2018 nella categoria

“ Iniziative capaci di elevare il profilo della pulizia professionale”.

I prestigiosi riconoscimenti istituiti da European Cleaning Journal e organizzati da EMG per celebrare le eccellenze, individuali e collettive, dell’industria del pulito ha ora svelato i finalisti. “Quest’anno abbiamo registrato delle presenze straordinarie, che hanno reso duro il lavoro dei giudici, ma riteniamo che i finalisti rappresentino alcune delle aziende innovative più lungimiranti del settore” ha dichiarato Michelle Marshall, editore di ECJ e membro della giuria. I vincitori verranno annunciati il 15 novembre durante un gala dinner all’Hotel Palace di Berlino.

Ed ecco i finalisti:

Miglior utilizzo della tecnologia da parte dei fornitori di servizi

Smartware/Iclean, Care NV

Principle Cleaning at Blue Fin

Principle Cleaning at Paddington

Virtual Reality in training cleaning employees, Gom

Insider Facility Services

Impegno e investimento nel training (Sponsorizzato da Greenspeed)

Derrycourt

OCS Group

Renovo

GOM & Zadkine Startcollege

Eccellenza nella collaborazione cliente/impresa (Sponsorizzato da Igefa GmbH)

CSU and CIRCL

Incentive QAS

Google, CBRE and Principle

ISS Facilities Services

Distributori, eccellenza in termini di iniziative a valore aggiunto (Sponsorizzato da Lucart Professional)

Orbita Dashboard, INPACS

Oceanys/Equipage Hygiene Solutions

Kenter

Sostenibilità- Best practice (Sponsorizzato da Werner and Mertz)

Breedweer

Essity

Chequers Contract Services

Cleanology

Forza lavoro – impegno per le diversità

The Soap Co, Clarity

Breedweer

Ilunion Facility Services

Vinci Facilities Cleaning

Iniziative capaci di elevare il profilo della pulizia professionale (Sponsorizzato da Ceris Burns International)

Idrowash

British Institute of Cleaning Science

Forum Pulire

Innovazione tecnologica dell’anno

Avet

Essity

OVA8

Bioorg

Leader dell’anno (Sponsorizzato da Truvox International

Thomas Heary, Derrycourt

Tony Berisha, Insider Facility Services

Rainer Kenter, Kenter

Premio alla stella nascente

Alberto del Rosario, Derrycourt

Ben Swinbourne, Principle Cleaning Services

Silver sponsor dell’evento è Lucart Professional. Altri sostenitori sono: 3M, CleanMachines24.com, Kenter GmbH, rai Amsterdam, and Vectair Systems. I media partner sono Tomorrow’s Cleaning nel Regno Unito, GSA in Italia, Services in France e Reinigungs Markt in Germania.

awards@europeancleaningjournal.com

www.echawards.com