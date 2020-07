Formula Servizi presenta il bilancio 2019 : crescono lavoro e occupati

Domenica 19 luglio 2020 i soci di Formula Servizi hanno approvato il Bilancio 2019 che fissa il valore della produzione a oltre 64 milioni di euro, in incremento sul 2018 del 14%. Alla pari gli occupati superano le 2.340 unità e crescono del 16%.

Per effetto della pandemia, l’assemblea è stata convocata in modalità mista ovvero in presenza per chi lo desiderava e nella modalità online, nel rispetto dei protocolli di sicurezza. La partecipazione non ne ha risentito raggiungendo la percentuale del 46%. I soci hanno riconfermato il Consiglio di Amministrazione uscente così composto: Elsa Dimatteo, Mirco Valdifiori, Stefania Bartolini, Paolo Rossi, Lorenzo Venturi, Valentina Faccani, Paolo Arpinati, Antonella Conti e Silvia Godoli, Tiziana Ascani e Emanuela Balan. Riconfermate alla presidenza e vice presidenza Antonella Conti e Silvia Godoli.

“Il dato che tra tutti certamente più ci incoraggia sono i 333 nuovi lavoratori che si sono aggiunti tra gli occupati, le 100 stabilizzazioni di lavoratori prima in somministrazione, le 117 trasformazione di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato e le 3 assunzioni tra i tirocini post laurea che abbiamo potuto concretizzare all’insegna della nostra volontà di farci interpreti di buona occupazione” dichiara la Presidente Antonella Conti.

L’assemblea ha approvato un ristorno di 500 mila euro per i soci, con un incremento dell’11% rispetto all’esercizio precedente. L’utile dell’esercizio, pari a 547 mila euro, è stato destinato a riserva e per una quota di 73 mila euro a remunerazione e rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci.Tutti i settori sono stati coinvolti dalla crescita, dal core businnes del cleaning, al facility, alla logistica, l’archiviazione fino ai servizi culturali e al restauro. In espansione anche le regioni italiane in cui sono presenti presidi ed operatori della Cooperativa, al 31 dicembre sono 14.

Il Direttore Generale Formula Servizi ha dichiarato: “Il COVID 19 ha trovato la nostra cooperativa e i suoi operatori pronti a produrre una reazione efficace e coordinata nella gestione dell’emergenza. La responsabilità delle lavoratrici e dei lavoratori e l’impegno sulla formazione compiuto negli anni, anche nel 2019 la formazione ha superato le 14 mila ore, hanno prodotto i suoi effetti.

Il primo nostro pensiero sono stati proprio i lavoratori, metterli in protezione – DPI, Assistenza sanitaria integrativa, Fondo copertura per Covid appositamente istituito – e insieme a loro siamo stati al fianco dei nostri clienti soprattutto quelli dell’ambito sanitario in prima linea a fronteggiare l’emergenza; lì abbiamo concentrato tutta la nostra professionalità, flessibilità e anche il nostro animo solidale. 1.200 i nostri operatori occupati presso il comparto sanitario e socio assistenziale.

Da agosto produrremo mascherine, cominciamo con 4 milioni/anno con i quali faremo fronte al fabbisogno interno e dall’autunno disporremo di un kit a nostro marchio con prodotti (PMC) per la protezione individuale sia per uso personale che per uso lavorativo. La tecnologia ci ha dato una grande mano durante il lockdown; 100 persone hanno lavorato in smart working coordinando e supportando i colleghi e i clienti, è stata una esperienza molto positiva che terremo in considerazione nell’organizzazione del lavoro tecnico-amministrativo futuro”.