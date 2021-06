Fimap si rafforza in Francia!

La rete Fimap di concessionari esclusivi avrà ora un nuovo riferimento, Laurent Goretti, che coordinerà le attività in Francia comunicando direttamente con la sede italiana.

Fimap vuole rafforzare la propria presenza e comprendere le esigenze del mercato francese al fine di poter rispondere nello specifico fornendo ai partner tutto il supporto marketing e commerciale necessario per crescere insieme.

Per rispondere più rapidamente alle esigenze dei partner e garantire un accesso costante alle risorse, Fimap ha investito in una piattaforma logistica europea in grado di garantire consegne entro 24 ore . Ciò consentirà alla rete di rispondere rapidamente alle esigenze dei clienti, comprese le grandi aziende, e ridurrà significativamente i ritardi di approvvigionamento, assistenza e manutenzione.