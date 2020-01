Fimap, è online il nuovo sito

É online il nuovo sito di Fimap. Chiaro e immediato, è ricco di informazioni, immagini e contenuti multimediali. Un sito pensato appositamente per facilitare i navigatori e far sentire loro, anche attraverso lo schermo, la qualità dei prodotti e dei servizi targati Fimap. Documenti scaricabili in un attimo, interazione con i social, approfondimenti dettagliati sulle varie tematiche. Tutto ciò che serve è raggiungibile con un semplice click. Ecco un esempio di cosa si può trovare:

Just Clean

Just Clean è la soluzione chiavi in mano che risponde a tutte le difficoltà che si incontrano nella gestione dei progetti di pulizia. È un sistema organizzato che combina prodotti, tecnologia, software, competenze e servizi, con cui Fimap fornisce tutti gli strumenti che servono per una gestione di successo.

Gamma Performance

Fimap presta attenzione a come si evolvono le necessità di pulizia e, di conseguenza, a come migliorare i suoi prodotti.Così è nata la gamma di lavasciuga pavimenti Performance. I nuovi modelli si programmano, prevengono gli incidenti, formano l’operatore, riducono l’impatto ambientale, trasmettono informazioni e abbassano i costi. Entrando nello showroom virtuale di Fimap, si può guardare da vicino la linea Performance e scegliere come personalizzarla.

Carbon Footprint Systematic Approach

Fimap, che ha a cuore la salvaguardia dell’ambiente, ha messo in atto un processo che coinvolge prodotti e servizi con l’obiettivo di ottimizzare le prestazioni ambientali di un progetto di pulizia.

Le lavasciuga pavimenti di ultima generazione hanno ottenuto il certificato CFP – Sistematic Approach secondo ISO 14067. Oggi Fimap può calcolare l’impatto delle sue lavasciuga pavimenti per l’intero ciclo di vita.

Per saperne di più sul mondo Fimap visitare il sito https://www.fimap.com/