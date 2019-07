Emilio Della Cagna nuovo presidente ONBSI

Proviene dai ranghi di ANIP-Confindustria il nuovo presidente dell’ONBSI- Organismo nazionale bilaterale servizi integrati, l’ente bilaterale istituito dal contratto collettivo nazionale del settore pulizie/ multiservizi/ servizi integrati: si tratta di Emilio Della Cagna, libero professionista con esperienza di manager, attualmente presidente del collegio dei revisori di ANIP-Confindustria e già revisore presso lo stesso ente bilaterale.

Rilanciare il ruolo strategico di ONBSI

“Ringrazio gli organismi direttivi –ha detto Della Cagna– per avermi accordato un incarico cosi prestigioso, e ANIP-Confindustria per aver confermato la stima nei confronti della mia persona e del mio lavoro, fiducia che intendo ripagare con il lavoro che svolgerò in futuro, per il giusto rilancio di un ente che fa riferimento ad un settore, come quello dei servizi, di primaria importanza per lo sviluppo del Paese”. Così Lorenzo Mattioli, presidente ANIP-Confindustria: “La nomina del dottor Della Cagna, al quale auguriamo un proficuo lavoro, ci rende davvero orgogliosi e rappresenta un tassello importante per la stessa ANIP-Confindustria, associazione cresciuta grazie all’impegno di tutti quelli che hanno creduto nel progetto di fare grande l’industria dei servizi”.

Un attore importante del comparto

L’ONBSI è un attore importantissimo per il comparto: è stato costituito in attuazione del CCNL di settore da ANIP – Confindustria, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative – Lavoro e Servizi, Agci Servizi, Unionservizi Confapi, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltrasporti UIL, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro. Si tratta di uno strumento dalle potenzialità enormi per lo svolgimento delle attività, individuate dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale, in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali, ovvero delegate dalla legge alle parti sociali stesse.