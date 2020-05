Emergenza Covid-19: il CNS e il progetto RiGenera

In questa fase di emergenza sanitaria, la sanificazione e l’igienizzazione degli ambienti e degli impianti (ospedalieri e non) assumono una rilevanza particolare per il bene della collettività. Il Consorzio Nazionale Servizi, da sempre attivo in questo comparto, ha potenziato l’offerta al servizio delle comunità locali tramite il progetto RiGenera offrendo soluzioni mirate con personale qualificato sulla base delle specifiche esigenze di ciascun cliente e/o committente alla luce delle prescrizioni contenute nella Circolare Min. Salute n. 5443 del 22-02-2020 e nelle eventuali Ordinanze Regionali per la gestione dell’emergenza Covid 19.

Il Consorzio – che rappresenta circa 160 imprese cooperative che operano in tutta Italia nel mercato dei servizi sia per il settore pubblico che per quello privato – ha una struttura organizzativa e territoriale che permette di assicurare tempi di risposta rapidi e un supporto qualificato nella gestione della singola richiesta di intervento in emergenza, con un call center dedicato attivo H24.

In allegato riportiamo un esempio di protocollo di sanificazione applicabile a contesti sanitari e civili. Si tratta di protocolli che verranno personalizzati ed eventualmente implementati in funzione delle specifiche esigenze e peculiarità.

Protocollo di sanificazione ambito sanitario

Scarica la presentazione

Protocollo di sanificazione ambito civile

Scarica la presentazione