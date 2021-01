Dal 19 al 21 aprile 2021 la prima edizione di Interclean China

RAI Amsterdam organizzerà Interclean China 2021, la nuova fiera per l’industria cinese della pulizia e dell’igiene professionale. Dal 19 al 21 aprile 2021, la prima edizione di Interclean China aprirà i battenti al China National Convention Center di Pechino.

RAI Amsterdam mira a portare l’innovazione nel settore della pulizia e nuovi marchi in Cina, offrendo una panoramica che faciliti la professionalizzazione del settore della pulizia e dell’igiene nel paese e creando nuove opportunità di networking. Interclean China, infatti, vuole creare un ponte tra la crescente industria cinese del settore e i fornitori globali che cercano di esportare i loro prodotti e servizi: è un settore che gode di una domanda in aumento e si prevede che vedrà un’ulteriore crescita del 6,7% entro il 2022. La tecnologia è un fattore chiave per sviluppare nuove opportunità nel mercato cinese.

Oltre a gestire la sua fiera di punta, Interclean Amsterdam, la RAI ha molta esperienza nel portare mostre professionali in Cina. L’azienda è co-organizzatrice di Aquatech China, Intertraffic China a Pechino e Rematec Asia a Guangzhou. Ha anche aperto un ufficio RAI a Shanghai nel 2019 per fornire supporto locale per eventi in Cina. Molti sono i partner della manifestazione: la China Association for Quality Inspection (CAQI), la Beijing Cleaning Association, ACCESS e la Patent and Copyright Innovation Alliance.

Ha anche ricevuto l’approvazione di EUnited Cleaning, l’associazione dei principali produttori europei di sistemi di pulizia per uso commerciale e industriale. Peter Hug, amministratore delegato di EUnited Cleaning, ha dichiarato: “In qualità di rappresentante dell’industria europea delle macchine per la pulizia, EUnited è felice di vedere che Interclean sarà replicata anche in Cina e diventerà sicuramente la mostra numero uno per i cinesi. Attendiamo con impazienza questa nuova entusiasmante opportunità per i nostri associati “.

www.intercleanshow.com/china

Fonte: Comunicato stampa