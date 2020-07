Così Forum Pulire diventa… Digital Event

La quinta edizione di Forum Pulire sarà completamente virtuale e prende il nome di Forum Pulire Digital Event: l’evento è stato interamente trasferito in una location virtuale customizzata e interattiva. Conferenze plenarie, workshop e meeting saranno dunque ripensati sulla base di un nuovo modello, con nuove opportunità di relazione e di business.

Due le tipologie di utenti della piattaforma: da un lato l’espositore-sponsor, dall’altro il visitatore. Entrambi avranno accesso sia alla parte culturale, rappresentata dalle conferenze plenarie, dai workshop e tavoli tematici, sia all’area espositiva-coffee lounge, più squisitamente informativo-commerciale. La registrazione dei partecipanti potrà avvenire tramite social (come linkedin o facebook) o compilando i campi di registrazione nell’apposita scheda.

Gli appuntamenti

Il digital event, in considerazione proprio dei tempi di permanenza delle persone sul web, è organizzato su quattro giorni il 13-14- 20-21 ottobre prossimi e due segmenti ciascuno, una parte alla mattina (dalle 10 alle 12 circa) e uno al pomeriggio (16.30-18.30). I tempi di contatto saranno non superiori ai 15 minuti per ciascun intervento.

I temi a dibattito

Si partirà con il tema delle Donne, la mattina del 13 ottobre, mentre il pomeriggio sarà dedicato alla Felicità. Il giorno successivo, il 14, sarà tutto dedicato alle Strategie di distribuzione e alla Leadership. Si salta poi al 20 ottobre con Accoglienza e Appartenenza al mattino e Progettare per il pulito (in particolare nei luoghi sensibili, che sono alberghi, ospedali, ristoranti e scuole) al pomeriggio. Il 21, mattina e pomeriggio, lo stesso tema sarà declinato nello scenario italiano.

Proprio come dal vivo

Sulla piattaforma saranno riprodotti tutti gli ambienti che caratterizzano il Forum in “carne ed ossa”: dalla sala per le sessioni plenarie, con tanto di palcoscenico virtuale dove si alterneranno i protagonisti del Forum, al backstage, dai workshop all’area “caffè”, per arrivare ai tavoli tematici e agli spazi per gli incontri “one to one”. Lo spazio espositivo, invece, è una mappa con i loghi degli sponsor, in dimensioni e visibilità diverse. Si tratta degli “stand” virtuali. Qui si potranno filtrare gli espositori/ sponsor per area tematica, per tag, in ordine alfabetico o cercando direttamente il nome delle aziende. Possibile anche avere showroom 3d, area per le comunicazioni e contact desk. GSA è media partner dell’evento.