Conferenza EFCI 2019

Ottimo esordio per il nuovo corso EFCI: gli attori più importanti del settore delle pulizie a livello europeo si sono incontrati a Bruxelles, nell’iconico centro conferenze “The Square”, il 28 giugno scorso, in occasione della Conferenza EFCI 2019 per condividere le competenze sull’evoluzione e sul futuro del settore. GSA era presente in qualità di media partner per l’Italia.

Oltre 100 delegati e relatori provenienti da diversi Stati membri dell’UE si sono riuniti per scambiarsi opinioni sull’innovazione nel settore dei servizi di pulizia e servizi, e sulle sfide future che attendono il settore. Si sono registrati interessanti interventi sul tema dell’innovazione, attorno a quattro tavole rotonde: “Un’industria in evoluzione”, nell’ambito del trend report di EFCI “L’industria della pulizia in Europa 1995-2016”; “Innovare in un’industria ad alta intensità di lavoro”, durante il quale sono stati discussi gli aspetti sociali della digitalizzazione e dell’applicazione, nel cleaning, delle nuove tecnologie; “Una catena del valore innovativa”, durante la quale responsabili politici, rappresentanti dell’industria e clienti hanno presentato le proprie idee su dove e come innovare;

“C per l’economia circolare”, durante il quale l’europarlamentare Simona Bonafè, i rappresentanti della Commissione europea e dell’industria hanno spiegato come i servizi di infrastruttura possano meglio integrarsi nell’economia circolare e in che modo ciò può fornire valore per il business.

Ma c’è stato anche un cambio al vertice di EFCI: Juan Díez de los Ríos di Aspel (associazione spagnola) è stato nominato presidente per il 2019-2022, durante l’Assemblea generale del 27 giugno mentre Isabelle Perru-Poupon sarà il nuovo Tesoriere e Salvatore Navarra di Anip è stato eletto Presidente per il prossimo mandato 2022-2025.

www.efci.eu