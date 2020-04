Come ti digitalizzo il cantiere di pulizia

(Tratto da GSA n.3, marzo 2020)

Macchine intelligenti, tracciabilità del lavoro, gestione e condivisione di dati e big data, software gestionali sempre più raffinati, dispositivi di autodiagnosi, strumenti e attrezzature capaci di dialogare fra loro: la digitalizzazione dei cantieri di pulizia è già una realtà, come sottolinea EFCI, la Federazione europea delle imprese di pulizia, che lancia il progetto “SK clean. Digitalisation in the cleaning sector”.

