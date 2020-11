Blu Mapul nuovo socio del Consorzio Soligena

Il Consorzio Soligena prosegue la sua attività di espansione sul territorio italiano per consolidare il progetto avviato nel 2018. Il nuovo socio che entra a far parte del Consorzio Soligena è Blu Mapul Srl di San Cassiano (LE), la cui esperienza e competenza contribuiranno ad accrescere il valore aggiunto della rete Soligena.

Blu Mapul quest’anno ha festeggiato i 26 anni dalla sua fondazione, avvenuta nel 1994. Oltre a operare sul territorio nazionale, grazie alle sue due sedi in provincia di Lecce e Bari, l’azienda segue alcuni clienti anche in altre zone del bacino del Mediterraneo. Blu Mapul ritiene che la consulenza sia un aspetto fondamentale per il settore del cleaning professionale e, da sempre, la integra a tutti i suoi servizi. L’azienda per il futuro guarda all’innovazione digitale e infatti, da alcuni anni, ha iniziato ad implementare vendite e assistenza anche online.