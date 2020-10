Allegrini sceglie Metrika come partner finanziario

Allegrini, nell’ottica di supportare la propria crescita sui fronti interni, esterni e internazionali, ha siglato l’accordo con Metrika SGR S.p.A. che ha completato il suo primo investimento, acquisendo la maggioranza del capitale della società.

Alla guida della società rimarranno i soci e i manager operativi Maurizio e Ottaviano Allegrini, i quali saranno supportati dal Fondo nel più ampio processo di sviluppo aziendale.

Maurizio e Ottaviano Allegrini hanno dichiarato: “Abbiamo a cuore il futuro dell’azienda e questo ci ha spinto a guardare con lungimiranza ad una prospettiva di sviluppo che supera la nostra visione proprietaria: un partner finanziario come Metrika potrà supportare le nostre ambizioni fornendoci una rampa di lancio per orizzonti internazionali, garantendo continuità nella discontinuità, preservando i valori di territorialità, servizio, innovazione e sostenibilità che fanno parte da sempre della nostra mission. In questo momento così importante, vogliamo ricordare e ringraziare in primis nostro padre Giacomo Allegrini, cofondatore dell’azienda, ed anche tutti i nostri clienti ed i nostri collaboratori che hanno reso possibile arrivare fin qui.”

Posizionata, allo scoppio della pandemia, tra i principali fornitori italiani di gel disinfettante, Allegrini è stata in grado di rispondere efficacemente all’elevata domanda di prodotti per contrastare il rischio di contagio da Covid-19. Durante la fase emergenziale, infatti, l’azienda si è distinta per gli eccellenti standard qualitativi delle sue soluzioni professionali e per il suo prodotto di punta Primagel Plus, Presidio Medico Chirurgico.

Marco Giuseppini, fondatore e CEO di Metrika, ha affermato: “[…] Aziende come Allegrini dimostrano come l’ecosistema industriale nazionale sia vivo e si sta rapidamente riso/levando per competere a livello globale. Metrika, come finora dimostrato dal Team di Investimento negli anni ed in qualità di gestore di fondi di investimento alternativi, crede fortemente al settore del Private Equity in Italia, che funge da volano sia per la ripresa dell’intera economia da un lato, ma di grande ritorno per gli investitori dall’altro.”

Banco BPM ha finanziato l’operazione.

Fonte: Comunicato stampa