Ad Afidamp la Presidenza e la Segreteria del sottocomitato 59/61 J del C.E.I.

Nel corso del 2021 molte sono state le attività portate avanti da AFIDAMP a livello istituzionale che hanno visto l’associazione in primo piano nella definizione di progetti e attività interassociative, con l’obiettivo di creare un network di valore per il proprio settore e i propri associati.

In quest’ottica si inserisce anche il recente ingresso nel CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano, che propone, elabora, pubblica e divulga Norme tecniche che costituiscono il riferimento per la presunzione di conformità alla regolamentazione di prodotti, processi, sistemi e impianti elettrici.

Il ruolo di AFIDAMP nel CEI assume oggi ancora maggiore evidenza con la nomina alla Presidenza del Sotto Comitato CEI 59/61J “Apparecchi elettrici a motore per la pulizia commerciale” di Stefania Verrienti – Direttore di Afidamp – e alla Segreteria di Alessandro Panico – Delegate for Product Compliance and Regulatory Affairs di IPC Group e coordinatore Gruppo di Lavoro Macchine di AFIDAMP e dei relativi Gruppi di Ricerca. La nomina è di particolare prestigio perché sottolinea il ruolo guida di AFIDAMP all’interno del settore del cleaning. La costituzione del Sotto Comitato consente all’Associazione di entrare a pieno titolo nell’organismo responsabile in ambito nazionale della normazione tecnica in campo elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni e quindi di partecipare alla stesura e alla definizione delle norme dedicate alla propria categoria.

La guida del sottocomitato 59/61J consente inoltre ad AFIDAMP di far accedere gratuitamente 25 aziende tra le proprie associate, che potranno quindi partecipare attivamente ai progetti portati avanti dall’ente che vanta una partecipazione diretta, su mandato dello Stato Italiano, nelle corrispondenti organizzazioni di normazione europea (CENELEC – Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) e internazionale (IEC – International Electrotechnical Commission).

“Siamo orgogliosi che il CEI abbia accolto favorevolmente le nostre candidature per l’importante ruolo di Segretario e Presidente. AFIDAMP sarà presente nel sottocomitato con un numero importante di aziende associate ed è per noi un onore lavorare in sinergia con un partner così importante e strategico” – commenta Stefania Verrienti – “Dare voce alle nostre aziende è per AFIDAMP un obiettivo primario, siamo sicuri che daremo un grande contributo alla definizione delle normative per il nostro settore”.

Fonte: Comunicato stampa