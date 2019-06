Non rifiutiamoci! Bottiglie e lattine in cambio di libri

La notizia è ancora poco diffusa sul web, ma sta circolando rapidamente in tutta Italia grazie al passaparola delle buone pratiche per l’educazione alla sostenibilità. A Polla, piccolo comune del Salernitano, la libreria Ex Libris Cafè ha lanciato con grande successo l’iniziativa “Non rifiutiamoci”, che aiuta l’ambiente e promuove la lettura anche tra chi non può permettersi libri.Basta portare in libreria rifiuti di plastica o alluminio e si riceve in cambio un libro in regalo.

Sono i bambini i più entusiasti sostenitori dell’iniziativa, con il risultato doppio di favorire da un lato il rispetto per l’ambiente e dall’altro diffondere l’amore per la lettura tra i più piccoli. I primi frutti promettono bene: nel 2018 Michele ha raccolto oltre tre quintali di alluminio, soprattutto grazie agli alunni della scuola di un paese vicino Polla.

L’alluminio recuperato, così come la plastica, viene portato alle locali piattaforme di raccolta, dove i rifiuti vengono pesati e il corrispettivo riconosciuto viene reinvestito in libri. In alternativa il materiale viene riutilizzato per costruire piccole librerie e scaffali del libro sospeso e contenitori per fioriere esterne.

Alla Ex Libris Cafè si può decidere di aiutare l’ambiente e il prossimo anche consegnando un vecchio libro della propria collezione per donarlo ad un istituto penitenziario minorile o alla biblioteca di una scuola. Una forma di riciclo eco-solidale anche questa.

La pagina Facebook della libreria Ex Libris Cafè di Michele Gentile