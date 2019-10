Ecomondo 2019: Dulevo International porta novità e restyling

In un contesto di macchinari eco-friendly, e dopo il successo della D.zero2, la prima spazzatrice totalmente elettrica, presentata a Ecomondo nel 2017 è diventata un successo internazionale ormai consolidato con ordini da ogni continente, Dulevo International mostrerà per l’occasione la nuova “D.ZERO HYDRO – 100% elettrica”, un modello ad alimentazione alternativa.Progettata per il lavaggio ad alta pressione e la sanificazione delle aree urbane, questa macchina si farà apprezzare per l’assenza totale di Emissioni di CO2, gas nocivi e polveri nell’ambiente e per la notevole riduzione delle emissioni sonore, fino al 30% rispetto a quelle delle normali spazzatrici stradali.

Dulevo con questo modello conferma il proprio impegno e sensibilità nei confronti dell’ambiente, migliorando ulteriormente la sostenibilità delle sue macchine. Diverse le rivisitazioni che verranno mostrate in fiera e caratterizzeranno alcuni fra i principali modelli di punta dell’azienda di Fontanellato. A proposito della D.zero2, già citata in precedenza, verrà mostrato un upgrade che consisterà nell’inserimento di una 3a spazzola frontale con l’obiettivo di spazzare angoli e canali di scolo e per aumentare la superficie di lavoro. La serie “850”, concepita come soluzione ideale per il centro delle città e tutte quelle zone difficilmente raggiungibili da una spazzatrice tradizionale (come ad esempio marciapiedi, stazioni, piste ciclabili, aree perdonali, parcheggi e giardini) mostrerà un restyling nella linea e un nuovo motore Euro 6C, adattandosi agli standard europei sulle emissioni inquinanti.

Nuova motorizzazioni saranno previste anche sui seguenti modelli. La serie 7500, macchina progettata per lavorare in ambienti urbani e stradali, sarà dotata di un motore ausiliare euro 6. La serie 6000 avrà motorizzazione euro 6c, mentre la serie 3000 virerà a una motorizzazione euro 6.

Presente all’interno dello stand la macchina 6000 CNG, l’unica spazzatrice meccanico-aspirante al mondo alimentata a gas metano.

www.dulevo.com/it

https://dzero2.dulevo.com/it