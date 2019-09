Dulevo International punta a 100 milioni di fatturato nel 2019

Dulevo International, tra i leader mondiali nella pulizia commerciale, industriale e urbana, chiude anche il 2018 con un fatturato consolidato in crescita, circa 85 milioni di euro, e un EBTDA pari a circa 10 milioni di euro, facendo registrare una crescita sensibile del tasso di margine sul fatturato, raddoppiando l’utile netto salito a 2,8 milioni di euro. Una dimostrazione concreta che conferma le ambiziose prospettive previste negli anni scorsi e avvalorata da una significativa espansione commerciale.

Le previsioni di crescita nel 2019 sono molto positive, attualmente le vendite fanno registrare un +27% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e l’obiettivo è quello di raggiungere e superare i 100 milioni di fatturato. Sarebbe la prima volta nella storia di Dulevo, un risultato che la proietterebbe di fatto fra le aziende leader del settore a livello mondiale.

La crescita del business ha permesso di incrementare il fatturato di più del 13% rispetto al 2017. L’incremento maggiore ha riguardato le macchine stradali, che continuano a essere il prodotto principale di Dulevo, rappresentando il 75% delle vendite totali nel 2018 (nel precedente esercizio si attestava al 72%).

Il piano di sviluppo pluriennale prevede nel 2019 un’attenzione particolare alle due Americhe, con una presenza più forte rispetto al passato giustificata dalla costituzione di una consociata Dulevo negli Stati Uniti, che rappresenterà una struttura di copertura commerciale e gestione dei rapporti con concessionari e distributori, operando dalla Terra del Fuoco alla Baia di Hudson seppur mantenendo il focus principale nel nord America.

Grande soddisfazione per gli importanti traguardi raggiunti nel 2018 e per l’outlook positivo del 2019 è stata espressa da Tighe Noonan,(nella foto) Presidente e CEO di Dulevo International:

“Sono molto orgoglioso per gli obiettivi non semplici che siamo riusciti a raggiungere nel 2018. Per la prima volta nella storia di Dulevo possiamo puntare a un traguardo molto ambizioso ovvero a quei 100 milioni di fatturato che fino a qualche anno fa sembravano irraggiungibili, e che poche aziende al mondo possono vantare. Un plauso va senza dubbio al nostro team, capace di essere unito, concreto e determinato al tempo stesso, capace di affrontare sfide estremamente difficili. Vorrei evidenziare che abbiamo mantenuto l’impegno nell’area di ricerca e sviluppo destinando 1 milione di euro all’anno alla ricerca di nuovi prodotti. È sempre importante essere innovativi, ma l’innovazione deve essere al servizio del cliente, partire dalle sue esigenze e utilizzare queste considerazioni per lo sviluppo di nuovi prodotti. La nostra tecnologia meccanico-aspirante è diventata nel corso del tempo un modello di riferimento: le nostre spazzatrici inquinano meno, eseguono una pulizia con grande efficienza a costi ridotti e uso ridottissimo dell’acqua. Inoltre abbiamo introdotto sul mercato la prima spazzatrice elettrica D.zero2, un’apripista in questo settore e sono convinto che sia questa la direzione, come d’altronde dimostrano gli ordinativi che stiamo ricevendo.” E sul 2019, aggiunge: “Durante l’anno parteciperemo a gare molto importanti e a breve annunceremo una commessa di enormi dimensioni, la più grande mai ottenuta da Dulevo nella sua storia, probabilmente una delle più grandi in Italia relativamente al nostro settore. Queste premesse positive ci consentono di accelerare su innovazione ed espansione, perseguendo l’obiettivo di potenziare la nostra presenza su mercati strategici internazionali”.

www.dulevo.it