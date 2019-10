SOS CAM 2.0: gli eventi di lancio

La nuova versione aggiornata e completa di SOS CAM- il primo software pensato per supportare imprese di pulizia e progettisti nel redigere progetti tecnici per le gare d’appalto conformi ai CAM GPP – da oggi si può utilizzare oltre che in ambito ospedaliero, in 3 nuovi ambiti: pulizie civili, pulizie rotabili e impianti, pulizie stazioni, porti e aeroporti. SOS CAM è stato sviluppato da Punto 3, con un percorso iniziato nel 2016 e in continuo aggiornamento sulla base delle evoluzioni normative e tecniche del settore del cleaning professionale.

Due gli eventi di presentazione della versione 2.0

Punto 3 presenterà la nuova versione 2.0 in due eventi, riservati esclusivamente alle imprese di pulizia, ai progettisti e alle stazioni appaltanti, che saranno anche occasione di aggiornamento sulle importanti novità normative degli ultimi mesi, dopo l’approvazione del decreto cosiddetto “Sblocca Cantieri” e il prossimo aggiornamento dei CAM del servizio di pulizia.

Milano, 5 novembre 2019

c/o Hotel Ramada Plaza

Via Stamira d’Ancona, 27

Firenze, 20 novembre 2019

c/o Grand Hotel Adriatico

Via Maso Finiguerra, 9

Entrambi gli eventi sono organizzati in collaborazione con Arco Chimica, Cartiere Carrara, ISC, Miele, Vileda Professional. GSA è media partner degli eventi.

Solo alle imprese di pulizia e ai progettisti che parteciperanno agli eventi saranno riservati 3 mesi gratuiti di licenza per testare le nuove funzionalità del software.

Iscriviti subito a uno degli eventi: i posti sono limitati