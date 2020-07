Rekeep si aggiudica la pulizia sui treni e nelle stazioni della Normandia

Rekeep S.p.A. comunica l’avvio delle attività di pulizia e sanificazione sui treni e in 14 stazioni in Normandia (Francia) a seguito dell’aggiudicazione, tramite la propria controllata Rekeep Transport, di un nuovo contratto da parte di SNCF – Société Nationale des Chemins de Fer Français, la Società nazionale delle ferrovie francesi.

Il contratto ha una durata di 6 anni ed un valore complessivo pari a circa 40 milioni di euro. Le attività di pulizia e sanificazione saranno effettuate a regime su una media di 450 carrozze al giorno e in 14 stazioni ferroviarie, attraverso circa 150 dipendenti.

La commessa costituisce un nuovo successo internazionale del Gruppo Rekeep, il secondo contratto da parte di SNCF dopo quello aggiudicato nel 2018 relativo alla fornitura dei servizi di soft facility management sulle linee del comparto di Montrouge, e s’inquadra perfettamente nel percorso strategico di crescita e sviluppo estero del Gruppo, attraverso aggiudicazioni e acquisizioni mirate.

Il Contratto, inoltre, rappresenta un’ulteriore dimostrazione delle elevate competenze di Rekeep nei servizi di pulizia e sanificazione in ambito ferroviario, in cui il Gruppo opera in Italia sia per NTV – Nuovo Trasporto Viaggiatori, fornendo tali servizi su tutti i treni della flotta, nelle sale d’attesa e negli uffici in stazione, sia per Trenitalia, la principale società italiana per la gestione del trasporto ferroviario passeggeri.

“Con questa commessa in Normandia consolidiamo il track-record sul territorio francese, dove il nostro know-how nel settore della pulizia e sanificazione in ambito ferroviario è evidentemente apprezzato. Nostro obiettivo è che la leadership del Gruppo nell’integrated facility management possa essere apprezzata appieno anche nelle altre aree di attività e che Rekeep possa, quindi, presto diventare anche in Francia un punto riferimento nei diversi settori di competenza” – ha dichiarato Giuliano Di Bernardo, Presidente e Amministratore Delegato di Rekeep S.p.A.

