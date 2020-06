Nuovo Regolamento unico appalti: prima bozza del provvedimento

È stata resa nota una prima bozza del nuovo “Regolamento unico” di attuazione del D. Leg.vo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), come previsto a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 32/2019, c.d. “sblocca cantieri”. Nella bozza del regolamento torna la possibilità di bandire le gare in base al progetto di fattibilità con presentazione del definitivo come offerta in gara.L’obiettivo del nuovo Regolamento unico è indicato all’interno dell’art. 216, comma 27-octies del Codice dei contratti ovvero il riordino delle disposizioni nelle seguenti materie:

nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;

progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;

sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;

procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie;

direzione dei lavori e dell’esecuzione;

esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali;

collaudo e verifica di conformità;

affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici;

lavori riguardanti i beni culturali.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia le linee guida ANAC di cui all’articolo 213, comma 2, vertenti sulle materie indicate nonché quelle che comunque siano in contrasto con le disposizioni recate dal regolamento.

http://www.infoappalti.it/