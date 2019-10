Lucart Municipal-Material-Cycle® tra i vincitori degli European Cleaning and Hygiene Awards 2019

Durante gli European Cleaning and Hygiene Awards 2019, tenutisi a Londra a cura di European Cleaning Journal, Lucart Municipal-Material-Cycle® è stato premiato tra prestigiosi concorrenti come la migliore iniziativa europea per migliorare il profilo del settore delle pulizie professionali. Vediamo di che si tratta.

Perché Lucart MMC® è stato ritenuto così importante e cruciale nell’evoluzione del mondo AFH?

Il progetto Lucart-MMC® prevede la costituzione di un flusso circolare che parte dai cartoni per bevande usati, raccolti dalle famiglie secondo le regole locali. Successivamente, attraverso il coinvolgimento delle aziende locali di gestione dei rifiuti e dei consorzi che gestiscono, separano e selezionano il materiale sulle loro piattaforme, Lucart riceve i cartoni per bevande usati da riciclare attraverso un processo di produzione esclusivo. Infatti, Lucart è in grado di separare i componenti tecnici (polietilene e alluminio) dal componente biologico (fibre di cellulosa) dei cartoni per bevande: il primo viene utilizzato per produrre dispenser e pallet di plastica riciclata, il secondo viene utilizzato per fabbricare i prodotti in carta della gamma Lucart Professional EcoNatural®.

Esempio concreto di economia circolare

Proprio questi prodotti in carta (asciugamani, carta igienica, tovaglioli, ecc.) saranno venduti insieme ai relativi distributori a un partner di distribuzione locale, che consegnerà i prodotti nei bagni di uffici pubblici, scuole, aziende pubbliche e centri sportivi e ricreativi dell’area da cui provenivano i cartoni per bevande riciclati. Tutto il ciclo è messo in atto con il supporto e sotto l’egida delle amministrazioni comunali competenti. In questo modo, i cittadini sono in grado di vedere e sperimentare in prima persona i risultati del loro impegno per la raccolta differenziata dei rifiuti domestici. Inoltre, i bambini nelle scuole saranno resi consapevoli dell’importanza della cultura circolare per il loro futuro attraverso eventi ad hoc inclusi nel programma.

Qual è stato il primo Paese a implementare Lucart MMC®?

Prima del suo lancio ufficiale, il progetto Lucart-MMC® ha avuto un periodo di prova nella città di Novo Mesto (Slovenia) e in sette comuni limitrofi, coinvolgendo la comunità locale (circa 65.000 abitanti) per circa tre anni e quindi riciclando circa 105 tonnellate di cartoni per bevande.Nel 2019 il progetto è iniziato anche nella capitale slovena Lubiana, con un potenziale di riciclaggio e consumo quasi cinque volte superiore a quello di Novo Mesto. Allo stesso tempo, Lucart-MMC® verrà internazionalizzato anche in altri paesi, grazie a una task-force dedicata di professionisti che offrirà consulenza e supporto ai distributori interessati a proporre il progetto alle rispettive comunità locali.

Coinvolgimento delle comunità locali

Grazie al progetto Lucart-MMC®, un distributore di prodotti per l’igiene può costruire uno degli esempi più concreti di economia circolare, coinvolgendo attivamente la comunità locale, a partire dalle istituzioni municipali, passando dalle famiglie alle scuole, dove le nuove generazioni possono prendere familiarità con un modello circolare di vita.

