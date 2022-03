ISSA PULIRE NETWORK ritira la partnership con CleanExpo Moscow Show

A causa della grave situazione in Ucraina, ISSA PULIRE NETWORK (IPN) ha deciso di ritirare la sua partnership e il suo supporto alla fiera CleanExpo di Mosca, che si terrà dal 22 al 24 novembre 2022 a Mosca, in Russia.

IPN, fondata dall’ISSA e dall’associazione di categoria italiana Afidamp, ha chiesto all’organizzatore della mostra MVK (International Exhibition Company) di rimuovere il marchio e il logo PULIRE da tutta la comunicazione e dai materiali relativi alla fiera CleanExpo di Mosca.

“ISSA e IPN non possono procedere con il progetto CleanExpo Moscow, visto ciò che sta accadendo tra Russia e Ucraina”, ha affermato Toni D’andrea, CEO di IPN. “Speriamo sinceramente in una risoluzione rapida e pacifica del conflitto e di poter riprendere in futuro i nostri rapporti di lavoro con l’evento di Mosca”.

Per ulteriori informazioni su IPhttp://issapulirenetwork.com/events.N, visitare issapulirenetwork.com.

Per saperne di più sulla rete di fiere ed eventi globali di ISSA, issapulirenetwork.com/events.