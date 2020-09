Cleaning Interactive, una vetrina virtuale per l’industria della pulizia e dell’igiene

Con l’attuale pandemia che continua a sconvolgere le nostre vite e il modo in cui facciamo affari, non c’è mai stato bisogno come oggi per l’industria di raccogliere e condividere opportunità di apprendimento.

Ideato da CBI VR Experiences Limited, Cleaning Interactive è un nuovo evento virtuale high tech progettato per essere un luogo sicuro in cui i leader del settore possono fornire informazioni essenziali su come tornare al business all’interno della nuova normalità, salvaguardare la forza lavoro e riportare le operazioni aziendali alla redditività.

Fornisce una piattaforma per interagire con le aziende partecipanti presso i loro stand, oltre a offrire un programma completo di demo, presentazioni, riunioni private online, tavole rotonde e altro ancora.

L’evento si divide in due fasi, un ambiente di studio virtuale all’avanguardia (Interactive Stage) e un altro (The Indie Stage), che consente alle aziende sessioni in formato flessibile dal vivo, semi-live e pre-registrate.

Cleaning Interactive sarà completato dalla presentazione dell’esclusiva piattaforma “Meet the Buyer“: cinque buyer di alto profilo inviteranno 20 aziende ad affinare le loro offerte commerciali e a partecipare a un concorso che premierà le migliori innovazioni. L’evento si concluderà sul palco interattivo il 7 ottobre.

La partecipazione all’evento è gratuita.