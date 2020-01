In Germania il workshop EMCA sul controllo delle zanzare dal 23 al 24 marzo 2020

L’Associazione europea per il controllo delle zanzare (EMCA) terrà il suo X seminario al Museo Technik di Spira, in Germania, dal 23 al 24 marzo 2020 intitolato «EMCA – 20 anni insieme contro le zanzare – quale sfida per i prossimi 20 anni?». L’obiettivo per il workshop di quest’anno è quello di evidenziare i risultati raggiunti dall’associazione negli ultimi vent’anni e di elaborare insieme suggerimenti per le tappe future. Verranno sviluppati in particolare cinque argomenti, che saranno al centro del dibattito:

Esperienze sui programmi di controllo delle zanzare in Europa Sorveglianza e gestione delle specie invasive Malattie trasmesse dalle zanzare in Europa Regolamento UE sui biocidi Nuove sfide sul controllo delle zanzare

Per la registrazione via e-mail, scrivere a office@emca-online.eu entro il 15 febbraio 2020.

L’Associazione europea per il controllo delle zanzare (EMCA) riunisce professionisti ed esperti con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione negli aspetti tecnici e operativi del controllo delle zanzare.

EMCA è un’associazione senza scopo di lucro registrata a Strasburgo, in Francia. È stata fondata nel marzo 2000 a Waldsee, in Germania, ed è formata da membri provenienti da Europa, Medio Oriente, Africa e Stati Uniti.

https://www.emca-online.eu/