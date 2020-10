Il Pest Management nelle criticità delle emergenze alla conferenza ANID

Tra i temi trattati all’11ª Conferenza Nazionale A.N.I.D. “Infestanti ed emergenze, crisi, ambiente, calamità, analisi dei casi e loro gestione” (20/21 ottobre 2020, UnaHotels Bologna Fiera), grande importanza viene data al Pest Management nelle criticità ambientali quali terremoti, alluvioni, ecc. Purtroppo, la presente pandemia ha reso, oggi, ancora più attuale l’argomento.

Il focus della terza sessione di lavoro del 21 ottobre prevede interventi mirati a presentare non solo “case history”, prassi e linee guida sulla gestione delle criticità igienico-sanitarie, o a parlare del controllo e prevenzione dagli animali infestanti e della sicurezza alimentare, in situazioni ambientali e sociali profondamente modificate e fonti di disagio e difficoltà gestionali, ma anche delle conseguenze dirette e indirette che, proprio sulle popolazioni e sulle aree colpite da tali emergenze creano queste situazioni, anche per quanto riguarda l’economia, la società, l’inquinamento ambientale.

Sul palco dei relatori si alterneranno esperienze, presentazioni di metodologie e tecnologie, in un confronto aperto e mirato al lavorare sul miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni e sulla salvaguardia degli ambienti colpiti dalle calamità, per dare risposte concrete alle diverse problematiche legate alla gestione degli infestanti in situazioni di criticità.

Questi gli interventi in programma dedicati: Una linea guida per la gestione delle emergenze, relatrice Eleonora Bertolani (Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica, Regione Emilia-Romagna); Raffaele Bove e Edoardo Grieco (Centro Regionale di Riferimento Veterinario per le emergenze non epidemiche in Campania – ASL Salerno) presenteranno la relazione Ricadute socio-economiche dei sismi sui territori, sulle filiere agroalimentari e sui sistemi zootecnici; Davide Di Domenico (Biologo – Entomologo Ph.D – Libero professionista) parlerà de Il controllo degli infestanti nelle situazioni d’emergenza; Misure di lotta agli infestanti nelle cucine da campo e negli stabilimenti di macellazione/trasformazione è il titolo della relazione di Maurizio Ferraresi e di Antonio Gelati (ASL Modena); ultimo intervento dedicato al tema è One Health e sanità pubblica veterinaria nelle emergenze, di Giovanni Poglayen (Dipartimento Scienze Mediche Veterinarie Università degli studi di Bologna).

Per ulteriori informazioni e per partecipare, questi i riferimenti: www.avenuemedia.eu, congressi@avenuemedia.eu, 051/6564300, 0543/1990958, 347/8635046.