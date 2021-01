Il gruppo Rentokil Initial acquisisce Gico Systems

Il Gruppo Rentokil Initial, leader in servizi per la disinfestazione, la disinfezione e l’igiene, consolida la sua presenza in Italia e rafforza la sua leadership nel mercato.

Il 2021 si apre all’insegna della crescita per il Gruppo Rentokil Initial. L’azienda, leader a livello mondiale nei servizi per la disinfestazione, la disinfezione, l’igiene e la profumazione per ambiente, ha acquisito Gico Systems Srl, importante realtà italiana nel settore del Pest Control con un fatturato di circa 6 milioni di euro, 70 dipendenti e diverse sedi sul territorio nazionale.

L’operazione prevede l’acquisizione dell’intera partecipazione nel capitale sociale di Gico Systems da parte della Rentokil Initial Italia S.p.A. che diventa pertanto socio unico; le due entità continueranno ad operare in modo distinto sotto la direzione e il coordinamento della Capogruppo Rentokil Initial Plc.

L’offerta di Rentokil Initial è stata ampliata nell’ultimo triennio con servizi tecnologici, tool di intelligence e sistemi di interconnessione di dispositivi, che consentono di monitorare costantemente da remoto la presenza di infestanti – 24 ore 24, 7 giorni su 7.

Il Gruppo si rafforza con le competenze di Gico Systems, riconosciuta come una delle più importanti realtà italiane nell’ambito del pest management e della tutela ambientale, con una particolare specializzazione in sistemi di controllo e allontanamento di volatili, con sede a Bologna e diverse filiali attive sul territorio – Milano, Venezia, Firenze, Roma, Perugia e Taranto.