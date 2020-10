Controllo dei roditori e tanto altro a Forum Disinfestando

Chiusura iscrizioni lunedi 12 ottobre

Forum Disinfestando è il primo evento del Pest Control online, ripensato in modalità remota, con molte opportunità che la modalità digital presenta, senza vincoli di carattere logistico, restrizioni legate alla sicurezza, alla capienza e alla movimentazione interna. Grazie a questa modalità ci sarà uno spazio infinito all’interno del quale ci sarà spazio per tutti. Rassegne, dibattiti, esperienze pratiche, con soluzioni interessanti ed interrogativi da affrontare.

C’è da mettere mettere un po’ di ordine nella gestione del Controllo dei Roditori: dalla moltitudine di prodotti presenti sul mercato, all’evanescente e nebulosa normativa, all’applicazione di buone pratiche riguardanti l’utilizzo di esca tossica in postazioni permanenti, alla definizione del Disinfestatore Professionale Formato, alla Torre di Babele rappresentata dalle etichette dei derattizzanti, e altro ancora.

Ma, se è vero che il Controllo dei Roditori rappresenta una gran parte del lavoro delle Imprese di Pest Management, è altrettanto vero che la domanda dei loro servizi è ampia ed esigente, con altre richieste ed altre necessità.

Si stanno infatti diffondendo in Italia le infestazioni di Termiti, che si credevano confinate nei Paesi Americani, ed il controllo dei volatili non riguarda più soltanto le Piazze affollate di turisti, ma anche le strutture distributive ed alimentari, senza tralasciare le possibilità offerte dagli interventi con fumigazioni.

Ed accanto alle nuove necessità dei servizi, la Domanda di una Clientela sempre piùinformata ed esigente che non si accontenta più semplicemente del “Disinfestatore”, ma si rivolge a quelle Imprese che possono documentare la loro qualificazione.

E poi ci sono nuovi mercati da affrontare, come il mondo del Food Biologico, in grande espansione, ma specifico ed esigente o quello della Sanificazione, legato all’emergenza del momento. Non ci sarà solo la Disinfestazione moderna, ma la Domanda di un mercato futuro prossimo. La segreteria organizzativa dell’evento è condotta da SINERGITECH Ambiente, in collaborazione con AIDPI Associazione delle Imprese della Disinfestazione Professionali Italiane. GSA è media partner dell’evento. Vi aspettiamo!

