Navest: nuova governance e nuovo piano industriale

L’Assemblea dei soci di Navest – holding operativa di un gruppo di aziende tra i principali player nazionali nel settore del Facility Management, dell’Energia e del Construction – ha nominato il nuovo Consiglio di amministrazione.

Presidente sarà Catia Tomasetti, avvocato con una lunga esperienza nazionale e internazionale, partner di uno dei più importanti studi legali in Italia, già presidente di società quotate e banche, vanta una ampia e notevole competenza nella transizione energetica ed ESG.

Amministratore Delegato e Direttore Generale sarà Giuseppe Alesso, manager di consolidata esperienza che ha ricoperto numerose cariche aziendali per importati gruppi nazionali e internazionali (Gruppo Averna, Veolia e, da ultimo, CEO di Siciliacque S.p.A. del gruppo ITALGAS).

Nel Consiglio di amministrazione entra anche Lorenzo Mattioli, manager con esperienza specifica nel settore Facility Management che ha ricoperto posizioni organizzative in diverse importanti aziende del settore e attualmente Presidente di EFCI (European Cleaning and Facility Service Industry), Confindustria Servizi HCFS, ANIP Confindustria e Fondazione LIFE.

Navest, tramite le aziende controllate, opera nei settori civile, sanitario, industriale, ricezione alberghiera ed efficientamento energetico. Nel corso di oltre 35 anni di attività, ha acquisito e consolidato quote di mercato sempre più significative con progetti dedicati all’innovazione ed alla formazione continua delle proprie risorse. Oggi controlla aziende per un fatturato complessivo stimato a fine 2024 di circa 150 milioni e 5.000 persone in organico.

Obiettivo della nuova governance sarà quello di attivare un ulteriore processo di sviluppo attraverso un ambizioso Piano Industriale che, nel prossimo triennio, prevede il raggiungimento di 250 milioni di euro di ricavi perseguendo il consolidamento e l’ampliamento del business attraverso sia una crescita organica sempre più marcata che operazioni mirate di M&A.

Gli ulteriori driver di crescita previsti nel Piano Industriale sono: rafforzamento ed ottimizzazione delle funzioni corporate “centrali”; valorizzazione dei comparti dell’efficientamento energetico e del partenariato pubblico-privato; avvio del processo di apertura del capitale a partner finanziari che condividano e supportino la logica industriale della nuova governance.

Catia Tomasetti, Presidente di Navest ha dichiarato: “La fiducia in me riposta dai soci di Navest mi rende orgogliosa. Sono convinta che le prospettive di sviluppo delle aziende che fanno parte di questo gruppo d’eccellenza siano molteplici. L’obiettivo che ci siamo posti con il nuovo Consiglio di amministrazione è di accelerare nella crescita sostenibile favorendo la transizione energetica e creando valore per tutte le persone che lavorano nelle aziende del gruppo e per i nostri clienti.”

Giuseppe Alesso, AD e DG di Navest ha dichiarato: “Assumo il nuovo incarico consapevole delle sfide che ci aspettano: puntiamo all’ambizioso obiettivo di incrementare i ricavi di 100 milioni in tre anni. Le competenze industriali delle aziende che fanno capo a Navest sono riconosciute da tutti i clienti. Il nostro compito è quello di farle crescere ancora, attraverso lo sviluppo delle persone, la ricerca di nuovi servizi e nuove soluzioni, l’apertura di nuovi mercati.”

Lorenzo Mattioli, nuovo consigliere di Navest, ha dichiarato: “Sono entusiasta di mettere a disposizione di Navest la mia esperienza nel Facility Management. Il settore sta conoscendo una stagione di trasformazione importante, in cui le aziende che riusciranno a crescere maggiormente saranno quelle attente alla sostenibilità e all’innovazione, e Navest possiede entrambe queste caratteristiche.”

Le aziende che fanno parte del gruppo Navest sono: