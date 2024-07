La Lucente S.p.A.: nel 2023 i ricavi superano 48 milioni di euro

Superano i 48 milioni di euro i ricavi registrati nel 2023 da La Lucente SpA di Bari, tra le principali realtà in Italia nel settore del cleaning e del facility management, in crescita del 4,5% rispetto al 2022.

Una chiusura positiva del bilancio a cui ha contribuito anche l’ampliamento del portafoglio clienti che, nel solo 2023, ha registrato nuove commesse pluriennali per un valore complessivo di 45 milioni di euro. L’azienda barese, tra le altre, si è aggiudicata gare per le attività di facility management per grandi realtà private in ambito civile, industriale e retail oltre che per enti pubblici. Le nuove commesse sono localizzate in tutta Italia, comprese le isole.

“Continua il nostro impegno per rafforzare la posizione competitiva sul mercato nazionale del facility management – ha dichiarato Angelo Volpe, CEO de La Lucente SpA. Aver acquisito nuove commesse per un valore così importante dimostra che il mercato apprezza la nostra offerta, a partire dalla qualità e dalla varietà dei servizi, oltre che la capacità di innovazione orientata alla sostenibilità”.

Sono confermate, dunque, le politiche di sviluppo del piano industriale 2023-2025, orientate alla sostenibilità e all’efficientamento economico-operativo. L’azienda, inoltre, è in procinto di pubblicare per il 2023 il terzo Value Report, consolidando il proprio impegno sui valori ESG (ambientali, sociali e di governance) e ha ottenuto la certificazione Gender Equality. Questo riconoscimento è il risultato di un processo interno di miglioramento volto anche al work-life balance e che si è concretizzato in primis con l’introduzione di un nuovo piano di smart&flex working.

La Lucente SpA ha anche rinnovato gli organi amministrativi e di controllo, in carica fino al 2026: riconfermato il mandato al presidente Pierluigi Mantini, all’amministratore delegato Angelo Volpe e al consigliere Saverio Francesco Ressa.