A Gian Paolo Accadia (Adiatek) il premio “Imprese nella storia”

Con un’espressione e un tono di voce che tradivano orgoglio, soddisfazione e non poca emozione, Gian Paolo Accadia, Direttore Generale di Adiatek, ha ricevuto ad Amsterdam, in occasione dell’ultima edizione di Interclean, il Premio Imprese nella Storia di Afidamp.

“Per me è io riconoscimento più importante del cleaning italiano -ha detto senza mezzi termini-, e non lo considero solo un premio alla mia persona, ma a tutto quello che ha fatto la mia famiglia in 44 anni di attività nel settore: una strada molto lunga e piena di soddisfazioni, che ci ha visto camminare per 29 anni accanto alla famiglia Ruffo e gli altri 15 con Adiatek. Qui ci sono anche le mie figlie, e speriamo di arrivare a festeggiare insieme i 50 anni”.

Accadia ha però voluto dedicare il premio ai veri pionieri della pulizia professionale italiana, ossia “a quella dozzina di uomini che hanno creato e sviluppato il cleaning in Italia negli anni ’60 e ’70 con passione, perseveranza, dedizione e un pizzico di ambizione”.

https://www.youtube.com/watch?v=VkOe2Kk3H4Y