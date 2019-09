Corso ANID per addetti al front office

Il 9 ottobre prossimo ANID (Associazione nazionale imprese disinfestazione) propone il corso di formazione per addetti al front office con la clientela nelle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Nelle attività quotidiane di queste aziende, assume sempre più importanza il rapporto con la clientela consolidata e il contatto con quella occasionale; il personale d’ufficio dell’impresa di “pest management”, quindi, non ha soltanto la funzione di programmare i servizi o gestire le urgenze richieste, ma anche di fungere da “problem solving”.

Nel primo contatto è fondamentale acquisire quante più informazioni possibili, curando l’immagine aziendale e cercando di stabilire un rapporto rassicurante con l’interlocutore, come disposto dallo Standard UNI EN 16636. Per soddisfare tali esigenze il personale d’ufficio necessita di una formazione specifica. Il Corso “addetti front office” risponde precisamente a questa esigenza: si svolge in un’unica giornata e il programma, affrontando tematiche professionali generali integrate da nozioni specifiche, fornisce tutti gli elementi utili al personale d’ufficio per gestire le tante situazioni che possono presentarsi.

A seguito della Certificazione UNI ISO 29990:2011 ottenuta da ANID quale Ente di Formazione qualificato, a partire da settembre 2015 anche tutti i corsi sono certificati; quindi, al fine del rilascio del Certificato ANID, anche per questo corso sono previsti i test di ingresso e di uscita, oltre all’esame orale davanti ad una commissione qualificata per la valutazione dell’apprendimento.

Programma del corso

