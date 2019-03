A Bologna, il 16 aprile, Ecoconvegno dalla “A alla S”

Torna l’appuntamento con l’Ecoconvegno, giornata di studio e di confronto sul tema della sostenibilità nei servizi di cleaning professionale organizzata da Sutter Professional, EudorexPro, Lucart Professional, Fimap e Filmop. Il save the date, fissato per il 16 aprile prossimo con inizio alle ore 9.30, ci porta a Bentivoglio, in provincia di Bologna, e precisamente al Zanhotel & Meeting Centergross di via Saliceto 8.

Titolo della giornata “Dalla A alla S… ostenibilità. Politiche, norme e strumenti per le imprese”. A partire dalla situazione attuale, si ragionerà sullo sviluppo futuro per le imprese del settore: analisi, approfondimenti e testimonianze sugli elementi d’impatto ambientale e sociale.

Il programma

Otto gli interventi previsti, che si susseguiranno dalle 10 alle 16.30: dopo l’introduzione di Paolo Masoni – Ecoinnovazione, si apre con “Politiche e norme per la sostenibilità del settore del cleaning professionale”, di Riccardo Rifici – Presidente Comitato Ecolabel-Ecoaudit – Ministero dell’Ambiente, Responsabile Ufficio Certificazione Ambientale e Acquisti Pubblici Verdi. Seguirà “L’Ecolabel per i servizi di pulizia: caratteristiche e requisiti applicativi”, di Roberta Alani – ISPRA, Responsabile della sezione Ecolabel, quindi “La normativa sugli appalti all’esame di maturità: esperienze, difficoltà, novità e attese per il settore”, a cura dello Studio Legale Merani&Vivani. Il quarto intervento verterà su “L’approvvigionamento responsabile nei grandi gruppi privati”, con Andrea Salemma – Area Sostenibilità UNIPOL. A seguire “Il viaggio per la certificazione ambientale: i produttori come compagni di strada”, con le aziende sponsor, mentre il “Viaggio per la certificazione ambientale: gli esperti come guida” sarà a cura di Daniele Pernigotti, Aequilibria e Italian delegate at ISO/TC 207, ISO 14067, Elena Baldereschi, Scuola Superiore Sant’Anna, Alessandra Zamagni, Ecoinnovazione.

Si chiude “Valorizzazione delle competenze dell’esperto del cleaning a garanzia delle performance prestazionali del prodotto attraverso il Digital badge”, con Daniela Gabellini– IQC , e “Le nuove frontiere: le iniziative europee nel campo della finanza sostenibile e delle valutazioni degli impatti sociali”, con Paolo Masoni Ecoinnovazione. Modera Roberto Cavallo.

Per informazioni: ecoconvegno@sutter.it