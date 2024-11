A Forum Facility sostenibilità, efficientamento energetico e codice appalti

Forum Facility, organizzato da ISSA Pulire Network, si svolgerà a Roma il 3 e 4 dicembre 2024 presso l’Auditorium Antonianum. Quest’anno si apre al mondo dei servizi di Hard facility, grazie alla partnership istituzionale con Assistal. Gsanews è media partner dell’evento.

La gestione e la manutenzione degli impianti tecnologici, la sostenibilità e l’efficientamento energetico di strutture complesse, tra le quali si inseriscono ospedali e luoghi di cura, assumono un ruolo centrale nel dibattito di Forum Facility. Imprescindibile, inoltre, il confronto sul Codice degli Appalti, a più di un anno dalla sua entrata in vigore. L’evento sarà caratterizzato da sessioni formative, networking e confronti individuali, che coinvolgeranno l’intera industria dei servizi e la committenza pubblica e privata.

La struttura e i temi

Forum Facility diventa, quindi, il luogo di incontro privilegiato tra stazioni appaltanti, centrali di committenza, soggetti aggregatori, Pubblica Amministrazione, Sanità, Aziende private, società immobiliari di investimento, gestori del patrimonio immobiliare, Retail, organizzazioni non profit. I temi cruciali saranno suddivisi in tre panel, con un confronto tra domanda e offerta, seguiti da tre lectio magistralis, che annoverano tra i protagonisti il Prof. Giulio Sapelli e il Prof. Enrico Giovannini. Questi i titoli delle sessioni: Integrazione tecnologica ed efficientamento energetico – la transizione ecologica nelle attività del facility management; il Codice degli appalti, clausole sociali, internalizzazione, trasparenza – le nuove regole nel comparto dei servizi; Sicurezza, Formazione e Responsabilità – gli strumenti per la prevenzione e per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Quest’ultimo aspetto mantiene vivo il dibattito sulla centralità della persona e sul benessere dei lavoratori, in un settore labour intensive, dove la manodopera assume un peso specifico assolutamente preponderante nel ciclo del servizio.

Il miglioramento delle condizioni di benessere e vivibilità degli edifici tra sostenibilità e innovazione

Uno dei temi centrali del Forum Facility è l’integrazione di tecnologie innovative per migliorare l’efficienza energetica degli edifici. Quest’anno, un’attenzione particolare è rivolta agli Hard Facility Services, che giocano un ruolo fondamentale nella transizione verso un futuro più sostenibile ed efficiente dal punto di vista energetico, includendo la manutenzione infrastrutturale, la costruzione e il revamping impiantistico, la gestione di impianti accessori come HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento), impianti idraulici, elettrici e sistemi di sicurezza. Questi aspetti rappresentano la vera sfida per la progettazione di nuove strutture ospedaliere e di cura e per l’adeguamento di quelle esistenti, senza dimenticare i servizi di pulizia, sanificazione, disinfestazione, ristorazione, lavanolo e logistica, dai quali dipende strettamente la qualità della vita delle persone. Il dibattito vedrà tra i protagonisti i maggiori esperti del settore, accademici e aziende di riferimento.

Il Codice degli Appalti e il contesto normativo

Durante Forum Facility si discuterà anche delle nuove regole e normative che influenzano il settore dei servizi integrati, in particolare il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs.36/2023) entrato in vigore nel luglio 2023. Sono previsti interventi del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, di ANAC, delle centrali di committenza, oltre all’intervento del Presidente FARE, Adriano Leli, per il focus sulle esigenze specifiche del mondo ospedaliero e degli acquisti pubblici in sanità. Si dibatterà sulla concretizzazione del principio di risultato e quello della fiducia, sull’impatto di queste normative sulla gestione degli appalti e dei sub-appalti e sulla re-internalizzazione dei servizi, specialmente quelli di pulizia, da parte della Pubblica Amministrazione.

Formazione, qualificazione professionale e sicurezza sul lavoro

In un comparto labour intensive, la cui risorsa più importante è il capitale umano, la formazione professionale e la sicurezza dei lavoratori sono quanto di più necessario e attuale per un servizio ad alto standard e volto al benessere degli addetti. In luoghi ove la sanificazione è la base imprescindibile di ogni altra attività, come le strutture sanitarie, la formazione si afferma come il miglior investimento possibile. Le imprese sono sempre più chiamate ad avvalersi della formazione per espandere il proprio raggio di competenza e realizzare condizioni di lavoro sicure. Verranno affrontati questi temi con metodologie e indicazioni pratiche, alla presenza di esperti di Welfare e lavoro, del Sindacato, di imprese virtuose e dell’Ispettorato del Lavoro.

Informazioni e logistica

Le iscrizioni all’evento possono essere effettuate direttamente sul sito www.forumfacility.com, dove sono riportate anche tutte le informazioni logistiche utili alla partecipazione. Sul sito si troveranno inoltre il programma dettagliato dell’evento e gli approfondimenti, in costante aggiornamento.