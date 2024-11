ASSISTAL partner stategico di Forum Facility

ASSISTAL, l’Associazione Nazionale Costruttori di Impianti, dei Servizi di Efficienza Energetica ESCO e Facility Management di Confindustria, è partner istituzionale del Forum Facility, che si svolgerà a Roma il 3 e 4 dicembre prossimi, presso l’Auditorium Antonianum.

Con la presenza di ASSISTAL, il Forum Facility acquisisce un ruolo primario nel settore del Facility Management e diviene il primo luogo di incontri per i servizi Hard e Soft. Abbiamo intervistato il Presidente, l’ing. Roberto Rossi, che ci ha illustrato le ragioni della partnership e dell’importanza di trattare temi quali la gestione degli impianti e dell’energia, aspetti fondamentali anche per le strutture sanitarie.

La partnership istituzionale di Assistal consente a Forum Facility di aprirsi al mondo dell’hard facility. Quale sono le ragioni della vostra scelta?

Siamo molto soddisfatti di poter dare al Forum un respiro più ampio con la presenza di ASSISTAL e delle aziende associate. Le attività legate alla gestione degli impianti e dell’energia sono una parte fondamentale della transizione energetica ed è importante che si sviluppi un confronto costante con tutti gli operatori del settore, la Pubblica Amministrazione e i cittadini. Abbiamo bisogno di collaborazione e scambio di idee per essere competitivi, garantire servizi di eccellenza e governare positivamente le transizioni in atto.

Quanto sono strategici i servizi di hard facility per il mondo della sanità e come vengono percepiti dai committenti? Le strutture sanitarie e gli ospedali nello specifico sono delle strutture altamente complesse, in cui tutto deve funzionare alla perfezione: anche un piccolo contrattempo può avere ripercussioni significative sulla vita dei pazienti e sulla capacità del personale di fornire cure efficaci. I nostri committenti sono consapevoli del nostro ruolo perché fanno affidamento sul nostro know-how per la gestione di questa complessità. È fondamentale in questo senso la qualità e l’affidabilità dei nostri servizi, per cui curiamo particolarmente l’organizzazione e l’aggiornamento professionale del nostro personale tecnico. Per svolgere al meglio questo nostro ruolo di garanti dei servizi pubblici essenziali abbiamo sempre più bisogno di politiche nazionali che snelliscano la burocrazia e incentivino la partecipazione pubblico-privata nei progetti chiave.

Innovazione, transizione ecologica e sostenibilità sono i temi chiave del Forum, oggetto del panel in cui Lei sarà relatore. Come si declinano in ambito sanitario?Gli edifici sanitari sono tra le strutture più energivore del settore terziario. La riqualificazione energetica è fondamentale, non solo per contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra, ma anche per ottimizzare prestazioni di strutture che sono indispensabili alla collettività. Per efficientare e ridurre i consumi energetici delle strutture sanitarie bisogna intervenire con attività di monitoraggio energetico e diagnosi, mix di fonti energetiche con un incremento crescente dell’utilizzo di rinnovabili, ma anche soluzioni digitali per l’energy management e tecnologie di controllo e automazione degli impianti, magari potenziate dall’IA e dal machine learning che consentirebbero un retrofit di strutture esistenti.

Cosa si aspetta da Forum Facility? Il Forum avrà l’obiettivo principale di fornire alle imprese, agli operatori pubblici e privati idee e proposte che possano tracciare il percorso dei prossimi anni che ci vedranno protagonisti. I numerosi cambi normativi e gli sfidanti obiettivi comunitari ci hanno spesso disorientato perché per garantire la buona riuscita della transizione energetica c’è bisogno in primo luogo di regole chiare e precise, che siano stabili nel tempo e siano concretamente applicabili. Il Forum dovrà essere promotore di sinergie tra i decisori politici e il mondo produttivo affinché le regole non diventino ostacoli per le aziende, ma opportunità per il raggiungimento di risultati comuni nell’interesse del Paese. Sarà infine l’occasione per uno stato dell’arte sulle tecnologie a disposizione delle società in particolare sulle potenzialità relative alla gestione dei dati e quali prospettive si intravedono nell’immediato.