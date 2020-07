In questo numero: IMPRESE

Imprese di pulizia alla prova della “svolta”

Walter Ricciardi, Mario Turco, Bernabò Bocca, Lino Enrico Stoppani, Vincenzo Colamartino

L’uso corretto dei prodotti per la sanificazione delle superfici

Protocollo Covid per gli asili, fondamentali i prodotti professionali

